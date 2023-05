L'Audi RS 6 GTO concept reprend les codes de l'Audi 90 quattro IMSA GTO des années 90

présente leau Salon Top Marques Monaco.L'Audi RS 6 GTO concept reprend les codes de l'des années 90 et intègre plus plus de 40 ans de technologie quattro.Le concept Audi RS 6 GTO a été réalisé par des apprentis de Neckarsulm en 2020. Un groupe de 12 étudiants en 3ème année de l'Audi Academy, issus de 4 corps de métier différents, ont construit et travaillé pendant 25 semaines aux côtés des designers et équipes techniques Audi pour mener à bien le projet.Le concept Audi RS 6 GTO reprend tous les codes du design et de l'ADN Audi, avec une grande inspiration de l'Audi 90 quattro IMSA-GTO, voiture conduite entre autre par Walter Röhrl et Hans-Joachim Stuck et victorieuse de nombreux rallyes aux Etats-Unis dans les années 90.En souvenir du numéro „4“ de départ avec lequel Audi a remporté plusieurs victoires et en hommage à 40 années de quattro (en 2020), les équipes de Marc Lichte ont élaboré un design unique pour le concept RS 6 GTO.Le concept reprend la palette de couleurs Audi Sport de sa prédécesseur et se veut d'apparence athlétique.Le concept RS 6 GTO souligne la sportivité de la marque Audi Sport et de la technologie quattro.Les caractéristiques techniques se basent sur l'actuelle Audi RS 6, avec des dimensions plus impressionnantes : 14 cm de plus que le modèle de série pour atteindre une largeur de 2 091mm.Le concept de voiture sportive estL'Audi RS 6 GTO concept est animée par un moteur électrique délivrant environetL'Audi RS 6 GTO concept pré-dessine le futur de la RS 6 et laissera sans doute place à la réalisation d'une sportive électrique, 2026 sera un tournant pour Audi avec une nouvelle ère de conception entièrement électrique.Le concept sera exposé lors de la 18ème édition du Salon Top Marques Monaco du 7 au 11 juin 2023 parmi les supercars exclusives du monde entier.