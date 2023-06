Le manifeste M.I. 21 illustre les mutations profondes des intérieurs de DS Automobiles

lève le voileBaptisé M.i. 21, lede DS Automobiles était initialement destiné à rester confidentiel…mais il a été exposé à Paris, au Grand Palais Éphémère, à l'occasion de Révélations, la biennale internationale des métiers d'art et de la création.Laétablit; cinq ans étant le temps nécessaire au développement des futurs modèles qui arriveront sur le marché avant la fin de la décennie.Le manifeste M.I. 21 donneLe support de recherche interne permet de concrétiser les réflexions communes des équipes design et produit de DS Automobiles. Sur un objet physique, de nouveaux concepts, des silhouettes inédites, des évolutions technologiques, des ergonomies et IHM (Interfaces Homme-Machine) repensées, ainsi que des explorations CMF (Couleurs, Matériaux et Finitions) sont testées.Contrairement à un concept car , un manifeste intègre certaines contraintes règlementaires, industrielles et économiques pour permettre une mise en production.Conçu par les équipes de Thomas Bouveret, Responsable du Design Intérieur, et de Vincent Lobry, Responsable Design CMF, le manifeste M.i. 21 réinterprète les codes des habitacles de demain au service de l'art du voyage à la française. Cela porte notamment surLa lumière contribue au bien être dans l'habitacle. Qu'elle soit directe ou indirecte pour donner de la légèreté aux éléments et apporter une nouvelle dimension aux matières, elle va devenir un acteur majeur dans l'expérience sensorielle à bord, adaptative, intelligente, connectée à son environnement . Les cercles présents dans les portes deviennent des anneaux de lumière sublimant les matières qui y sont mises en scène.En rupture, l'architecture offre davantage de dégagement. L'espace a été libéré, en faisant flotter la planche de bord et en la repoussant vers l'avant. Le plancher est libéré, repensé, sans tunnel central, ni console centrale, et les surfaces vitrées sont augmentées afin d'offrir davantage d'espace, de liberté et de sérénité à bord. Les rangements sont inspirés de l'univers du mobilier. Un subtil jeu d'équilibre entre les matières, les sensations au toucher et la répartition des volumes est organisé afin de procurer une sensation de bien-être.Pendant un voyage, le son permet à l'esprit de s'évader. Il contribue à la mise en scène esthétique de l'habitacle. Le son fait partie du voyage : il peut amplifier l'expérience ou disparaitre pour amener une forme de plénitude. L'ensemble du son a été regroupé sur un élément central mis en lumière.La relation homme-machine est repensée. Une solution est expérimentée à travers une projection sur une lame pouvant s'opacifier pour afficher des informations ou devenir transparente afin de découvrir les matières. Seule concession aux écrans : ceux présents dans les portes et dédiés à la rétro vision par caméra. Le système se pilote par la voix ou par un système de commande distant implanté dans l'accoudoir central.L'absence de haut-parleur libère l'espace dans les portes. Cet espace est réinvesti pour repenser certains rangements et redéfinir un espace plus important dédié à l'expression artistique. Les cercles représentent la géométrie parfaite et une forme de réassurance. Ils mettent en valeur et différencient l'habitacle, avec une signature et un graphisme fort.Source : DS Automobiles