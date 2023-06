Le concept H1st vision conçu par la Software République donne une vision de la mobilité de demain

Conçu par la Software République, le(Human First vision)La Software République est uncréé par(Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics, Thales).La Software République ambitionne deLa feuille de route fixe comme ambitionde lancer, d'incuber au moins cinquante startups et de proposer des services à plus de cinquante territoires.Après deux ans d'existence, la Software République présente un concept collaboratif de mobilité.Le concept H1st vision (Human First vision) intègre desqui illustrent sa vision de la mobilité de demain centrée sur l'humain des six grandes entreprises françaises.Le concept-car regrouperait, selon Renault,Le véhicule physique se double d'une réplique virtuelle, un jumeau numérique qui évolue dans un univers où des systèmes indépendants (infrastructures, énergie, services publics, utilisateurs de différentes catégories, etc.) communiquent et interagissent entre eux. Cela permet de modéliser, visualiser et simuler les différents cas d'utilisation pouvant se présenter dans le monde réel.Les vingt technologies innovantes embarquées dans le démonstrateur de technologies prennent soin du conducteur, de ses passagers et des autres usagers de la route.Le concept H1st vision propose ainsi :• un accès sécurisé et innovant au véhicule par biométrie ;• une expérience sonore unique dans l'habitacle ;• une autonomie et une charge optimisées de la batterie ;• une veille et une assistance de l'état de santé du conducteur et du véhicule ;• une protection des occupants et des autres usagers de la route grâce à des alertes prédictives.Le concept H1st vision a été développé par une équipe de cent personnes en six mois.Eric Feunteun, Directeur des Opérations de la Software République, explique : « Le concept-car H1st vision est un objet connecté, physique et virtuel qui démontre à la fois une méthode de collaboration robuste entre les partenaires et une complémentarité des technologies de Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics, Renault Group et Thales pour construire la mobilité de demain. »