Mercedes-Benz Vision One-Eleven : une étude de supercar électrique

présente uneLaassocie unà uneLa silhouette de laélectrique est caractérisée par l'exécution de la signature Mercedes-Benz One-Bow, marqueur du style Mercedes-Benz du 21st siècle.De laà la, la carrosserie de la Mercedes-Benz Vision One-Eleven forme unqui confère à la silhouette du véhicule,, un aspect extrêmement sculptural.Les éléments distinctifs de la vue latérale sont leset les vitres latérales, qui sont opaques de l'extérieur et camouflées par un motif pixellisé.Lessont insérées dans les passages de roue sous les ailes volumineuses et évasées. Cela renforce l'impression d'une machine sportive sans compromis et aérodynamiquement raffinée. Le design des roues intègre des éléments puissamment structurés qui évoquent les enroulements d'un moteur électrique.Ces éléments contrastent avec le design iconique, minimaliste et lisse de la surface du véhicule, qui s'apparente à une œuvre d'art sculpturale.La Mercedes-Benz Vision One-Eleven arbore uneet fortement profilée.Les jupes avant et arrière, très basses, offrent un contraste saisissant. Les deux éléments aérodynamiques profondément creusés sont visuellement reliés par deux profils de lame qui courent le long des flancs sous les seuils. Ces profils comportent des perçages rétro-éclairés en bleu.Le look high-tech de la face avant repose sur unqui peut transmettre des messages aux autres usagers de la route.La partie arrière de la Mercedes-Benz Vision One-Eleven est dominée par unau profil puissant. Il est surmonté d'un écran qui reprend la forme de son homologue à l'avant et la même structure pixellisée dans les feux arrière rouges. À l'instar des profils de lames sur les côtés, des effets d'éclairage bleus sont visibles à l'arrière. La face intérieure des roues est dotée d'éléments lumineux circulaires.L'intérieur de la Mercedes-Benz Vision One-Eleven présente un intérieur de voiture de sport avec un concept de salon.En mode course, avec le dossier relevé et l'écran tactile orienté vers le conducteur, l'intérieur est celui d'une machine à conduire minimaliste.À l'inverse, en mode "lounge", les sièges sont entièrement intégrés à la sculpture intérieure, qui fusionne les seuils, le tunnel central et le compartiment à bagages en une seule unité. L'intérieur de type lounge invite les occupants à se détendre.Les grandes surfaces, comme le tableau de bord, sont recouvertes d'un tissu blanc présentant une structure en nid d'abeille d'aspect technique. Le matériau est fabriqué à partir de polyester recyclé.D'autres éléments tels que les accoudoirs sur les seuils et la console centrale, ainsi que la tablette arrière sous le grand pare-brise arrière, sont revêtus de cuir orange vif.L'équipement intérieur de la Mercedes-Benz Vision One-Eleven a été réduit au minimum.Lessont intégrés dans le plancher. Cela donne l'impression initiale d'un siège baquet dans une voiture de course de Formule 1.Le seul élément complexe de l'habitacle est le volant gainé de cuir, qui est équipé de diverses commandes fonctionnelles et d'éléments tactiles. Il est complété par un écran tactile compact à haute résolution monté sur le côté du volant et orienté vers le conducteur. Il affiche toutes les informations pertinentes sur le véhicule.Sur le plan technique, lea été mis au point par le spécialiste des moteurs électriques Yasa, une entreprise britannique filiale de Mercedes-Benz. Il offre une puissance comparable à celle d'un moteur de voiture de sport dans un encombrement considérablement réduit. Le poids d'un moteur à flux axial ne représente qu'un tiers de celui des moteurs électriques actuels de même puissance. En même temps, il n'occupe qu'un tiers de l' espace occupé par un moteur à flux radial.Le moteur électrique à flux axial à hautes performances est associée à une batterie cylindrique refroidie par liquide avec une nouvelle chimie cellulaire.La Mercedes-Benz Vision One-Eleven s'inspire de la tradition des véhicules expérimentaux C 111 des années 1960 et 1970, utilisés pour tester les moteurs Wankel et turbodiesel. Ils servaient également de prototypes pour tester les carrosseries à base de polymères. Ces voitures de sport à moteur central sont considérées comme des icônes du design de leur époque, notamment en raison de leurs portes papillon distinctives.