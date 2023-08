Le concept Opel Experimental donne une vision du futur de la marque allemande

dévoile le. Par son, le concept Opel Experimental donne une vision claire de la direction que prendra la marque allemande de Stellantis dans les années qui viennent.Le concept de Rüsselsheim se singularise par ses caractéristiques d', unavec deset unL'absence de chrome est l'un des aspects les plus marquants de la silhouette élancée du concept Opel Experimental.A la place, unet desrenforcent la personnalité et la sophistication des proportions du crossover électrique Opel.Le crossover est basé sur uneet dispose d'uneLeau design pur est allié à deslui assurant une présence étonnante.Les rétroviseurs extérieurs traditionnels ont fait place à desdans les montants C, tandis que les arches de passage de roue musclées apportent une sensation de plus grande solidité à l'ensemble.À l'avant, le logo Opel illuminé trône au centre du compass , matrice qui guide le design extérieur Opel et en constitue l'élément directeur conceptuel. Il est flanqué d'une signature lumineuse étirée sur l'axe horizontal. Le pli central éclairé ajoute de l'émotion.On retrouve le même compass à l'arrière du concept. Celui-ci intègre le feu stop. L'ensemble se combine avec le lettrage Opel pour former l'élément central.Autour du compass avant, on découvre la prochaine génération d'Opel Vizor 4D. La dimension supplémentaire est constituée par l'ajout des technologies de détection avancées incluant les capteurs, lidar, radar et caméras.La silhouette élancée et fluide du concept Opel Experimental s'articule autour d'un ensemble de solutions aérodynamiques sophistiquées.Desaugmentent l'efficacité aérodynamique, tout comme le. Celui-ci s'allonge ou se rétracte en fonction de la situation de conduite.Lesdéveloppés en coopération avec Goodyear sont fabriqués à partir de caoutchouc recyclé et reposent sur des jantes Ronal à 3 zones intégrant une fonction active visant à renforcer l'efficience aérodynamique.Alors que les dimensions extérieures situent le concept Opel Experimental dans le segment C compact, l'intérieur offre un espace digne du segment D. Cela a été rendu possible par la libération de l'espace à l'intérieur de l'Opel Experimental. Le volant se replie lorsqu'il n'est pas utilisé, grâce au système steer-by-wire, qui réduit le poids en éliminant les composants mécaniques de la direction.Lescombinent une structure mince et durable avec des tissus à technologie de maille 3D. Ceux-ci garantissent un confort d'assise conforme aux attentes de la clientèle Opel, tout en contribuant à libérer d'avantage d'espace à l'intérieur du concept.Le conducteur peut personnaliser les informations en fonction de ses besoins sur le Tech Bridge fin, une nouvelle interprétation du Pure Panel présent sur les Opel actuelles.Au lieu des écrans conventionnels, des informations sont présentées à l'aide d'uneLe Pure Pad flottant et transparent se trouve devant l'accoudoir avant. Il peut être configuré selon les préférences personnelles du conducteur pour permettre un accès instantané aux commandes les plus fréquemment utilisées.Les tissus électrochromes plongent les occupants dans une lumière d'ambiance qui crée un environnement propice au bien-être. Les tissus réactifs peuvent améliorer les attributs fonctionnels. Lorsqu'un véhicule entre dans l'angle mort, un avertissement apparaît dans l'insert de porte respectif ainsi que sur l'affichage tête haute, offrant ainsi une sécurité supplémentaire aux occupants et aux autres usagers de la route.En mettant l'accent sur la présentation d'une vision claire de la marque, l'Opel Experimental perpétue la tradition des concept-cars "made in Rüsselsheim", qui a débuté en 1965 lorsqu'Opel est devenue la première marque européenne à présenter une étude de conception avec l'Experimental GT.Le concept de crossover électrique Opel sera exposé en première mondiale lors du prochain salon IAA Mobility de Munich (du 5 au 10 septembre 2023).« Opel Experimental donne un aperçu des modèles et des technologies à venir, du design futur, voire d'une nouvelle ère et du devenir de la marque. Ce superbe concept-car représente un phare et illustre une fois de plus l'esprit pionnier d'Opel », a déclaré Florian Huetti, CEO d'Opel.« Notre nouvelle Opel Experimental apporte une interprétation plus extrême de notre philosophie conceptuelle audacieuse et pure. Elle donne forme à notre vision de l'avenir. De nombreux éléments de sa conception et l'état d'esprit qui la sous-tend seront visibles dans les futurs modèles de production. Le design extérieur assure une performance aérodynamique optimisée combinée à une silhouette époustouflante alors que l'intérieur offre une expérience utilisateur immersive et émotionnelle », a ajouté Mark Adams, vice-président du design.