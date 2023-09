Le concept BMW Vision Neue Klasse préfigure la prochaine génération de véhicules électriques BMW

Ledonne un aperçu de la prochaine génération de véhicules électriques Le concept arbore un, avec deet, qui a été réduit à l'essentiel.Cette approche épurée met en valeur les éléments de design traditionnels tels que la double calandre BMW et le Hofmeister Kink sur le montant arrière.Les passages de roue marqués, la lunette arrière reculée et la proue en forme de « nez de requin » inclinée vers l'avant sont autant de caractéristiques propres à BMW.Les roues aérodynamiques de 21 pouces rendent hommage au design classique à rayons croisés inspiré du sport automobile Ladu véhicule, avec de fortes échancrures à l'avant et à l'arrière, ainsi que de grandes surfaces vitrées, crée uneUne nouvelle interprétation des éléments de design emblématiques de la marque BMW, tels que la double calandre BMW et les doubles phares, transforme l'avant du véhicule en une zone d'interaction. Un effet d'éclairage avec une animation tridimensionnelle initie une interaction dès que l'on s'approche du véhicule.Les éléments dotés de la technologie E Ink situés dans la partie inférieure des vitres latérales font partie de l'accueil extérieur, attirant l'attention sur la zone qui active l'ouverture automatique de la porte.Le design desintègre des éléments lumineux imprimés en 3D qui s'étendent sur plusieurs niveaux et sont contrôlés individuellement pour créer une impression de profondeur.L'architecture du véhicule entièrement électrique ouvre de nouvelles possibilités en matière de design intérieur.Le tableau de bord de couleur claire accueille le volant, avec un méplat dans sa partie haute et basse, ainsi que l'écran central rétroéclairé.Un socle de recharge pour smartphone et un sélecteur en cristal sont disposés sur la console centrale.Les sièges avant sont fixés au plancher par un support unique, ce qui permet de libérer de l'espace à l'arrière, où les passagers peuvent profiter de deux sièges individuels.Le design de l'intérieur, à base de tissus lumineux, est totalement exempt de chrome ou de cuir.Les commandes analogiques ont été réduites au minimum. Le BMW iDrive vise une expérience digitale qui fusionne le monde réel et le monde virtuel.L'interaction s'effectue par le biais du, de l'écran central et des boutons multifonctions situés sur le volant.Les informations sontet sur toute la largeur du pare-brise. Cette projection complète l'affichage tête haute BMW.Le conducteur et le passager avant peuvent interagir avec les informations affichées sur le BMW Panoramic Vision.Le conducteur peut déplacer le contenu affiché sur l'écran central vers le BMW Panoramic Vision d'un simple geste.L'expérience utilisateur est complétée par la commande vocale du BMW Intelligent Personal Assistant.Le BMW iDrive repose sur une architecture logicielle qui croise les données relatives à l'expérience de conduite et à l'infodivertissement avec les données du système électronique et électrique de la voiture et du BMW Cloud. L'interaction avec la voiture peut être adaptée finement à la situation de conduite.L'efficacité énergétique pendant la phase d'utilisation du véhicule sera garantie par l'optimisation du poids, de la résistance à l'air et au roulement, ainsi que par une gestion intelligente de la chaleur, en particulier pour le groupe motopropulseur électrique, grâce à la technologie BMW eDrive de sixième génération.Outre des moteurs électriques à haut rendement, les avancées majeures de la technologie BMW eDrive de sixième génération incluent de, dont la densité énergétique est supérieure de plus de 20 % à celle des cellules prismatiques utilisées auparavant.La sixième génération de la technologie BMW eDrive optimisera la vitesse de recharge des modèles Neue Klasse jusqu'à 30 %, en plus d'augmenter leur autonomie de 30 %.Avec un pourcentage plus élevé de matériaux secondaires et une diversité de matériaux réduite, des améliorations ciblées ont été apportées pour améliorer la circularité. Un concept de démontage amélioré permettra également d'optimiser le recyclage des modèles Neue Klasse.La Neue Klasse aura un impact sur toutes les futures générations de modèles BMW.Fabriqué dans l'usine de Debrecen sans aucun combustible fossile, le premier véhicule de série issu du concept Vision Neue Klasse est attendu sur les routes en 2025.