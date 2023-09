Le concept Volkswagen ID. GTI électrique projette l'ADN de la GTI dans l'ère de l'électromobilité

lève le voile sur leau salon IAA Mobility de Munich 2023.Le concept-car électrique ID. GTI de, 1 499 mm de haut et 1 840 mm de large est basé sur le concept-car Volkswagen ID. 2all.La GTI électrique Volkswagen entenddes Golf GTI, Scirocco GTi, Polo GTI, et up ! GTI dans le monde de la mobilité électrique.Le concept ID. GTI s'inspire, avec deset un, de la GTI d'origine de 1976.Pour la transmission sur l'essieu avant, Volkswagen a combiné l'univers de l'ID. GTI électrique à celui de la Golf GTI turbo. À l'instar de la génération actuelle de la Golf GTI, le concept-car est équipé d'un blocage transversal de l'essieu avant, dont la régulation électronique est assurée par un gestionnaire de comportement dynamique.Le gestionnaire de comportement dynamique du concept ID. GTI intègre i la transmission dans la commande. Le réglage du moteur électrique peut varier quasiment sans limites. Cela permet de disposer d'une transmission GTI aux caractères les plus divers : à l'aide de la « commande d'expérience GTI » placée sur la console centrale, le conducteur peut choisir le type de transmission de l'ID. GTI qu'il souhaite utiliser. Il est possible de régler la transmission, les trains roulants, la direction, le son et les points de changement de vitesse simulés, dans la veine des modèles GTI historiques.Le concept car GTI présente à l'avant le liseré rouge de la calandre presque fermée, la caractéristique extérieure la plus emblématique d'une GTI. La ligne rouge est fine mais distinctive. Dans la partie avant du concept ID. GTI, elle s'étend sur toute la largeur, en dessous des projecteurs à DEL à faisceau matriciel « IQ .Light ». À droite, le monogramme GTI s'intègre en lettres rouges dans la ligne. Les projecteurs sont encadrés par une barre transversale de LED. Un module matriciel est intégré dans chacun des projecteurs.Le design du pare-chocs GTI est inspiré du sport automobile . Au centre, il possède un splitter avant noir, dominant, qui se prolonge vers le haut par une prise d'air arborant la structure en nid d'abeille typique d'une GTI . Dans la partie extérieure de la grille, on trouve deux œillets de remorquage rouges. Les feux de jour à LED verticaux sont intégrés sur les côtés dans les « rideaux d'air » noirs du pare-chocs avant. Les rideaux d'air dirigent le flux d'air vers les passages de roue, puis de manière ciblée vers l'extérieur, en vue d'améliorer le comportement aérodynamique et de refroidir les freins. Le splitter avant plongeant et les feux de jour verticaux à LED donnent l'impression que le concept-car est surbaissé et bien campé sur la route.La stabilité visuelle du montant C se fond dans le flanc de la carrosserie.Les bas de caisse sont habillés d'éléments en matière plastique noir mat.Les jantes en alliage léger de 20 pouces du type « Concept GTI » comportent huit doubles rayons et un cercle caractéristique comprenant également huit ouvertures. Les surfaces intérieures des jantes sont noires, tandis que les bords des huit ouvertures sont polis avec effet miroir.Le cadre noir de la lunette arrière a été remplacé par un spoiler de toit noir, qui se prolonge latéralement par des éléments de guidage d'air également noirs.Le grand spoiler est ouvert au niveau de la jonction avec le toit, à l'exception d'une petite nervure centrale.Le spoiler optimise la portance et minimise les turbulences de l'air.Sous le spoiler, une étroite bande de LED s'étend sur toute la largeur du véhicule et fait office de troisième feu stop.Une surface noire située sous la barre transversale des feux arrière reprend le thème du pare-chocs noir de la Golf GTI.Le diffuseur arrière en deux parties, noir, dégage une impression de puissance. Latéralement, cet élément aérodynamique se fond dans les élargissements des passages de roue, tandis qu'à l'arrière, il dépasse de la carrosserie et protège les surfaces peintes du pare-chocs.Le volant à trois branches du concept ID. GTI est équipé d'un airbag positionné légèrement en bas.Le marquage 12 heures éclairé indique a direction au conducteur.Les deux branches horizontales du volant multifonction possèdent chacune une molette ergonomique et deux touches. Le conducteur commande les instruments numériques configurables individuellement, l'affichage tête haute en réalité augmentée ainsi que des fonctions telles que le volume sonore.La « commande d'expérience GTI » multifonction en forme de balle de permet de choisir les différents profils de conduite et les looks personnalisés des cadrans.Tout comme l'ID. 2all, le concept ID. GTI est bien plus qu'un simple « showcar » : il laisse entrevoir une GTI électrique, dont le développement de série a déjà été décidé.Le modèle GTI de série, basé sur la plateforme modulaire électrique (MEB), devrait être commercialisé en 2027 au plus tard..