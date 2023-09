Le Concept CLA est le précurseur des véhicules électriques d'entrée de gamme Mercedes-Benz

lève le voile sur leà l'IAA Mobility 2023 à Munich, en Allemagne.La Mercedes-Benz Concept CLA électrique donne unde la marque à l'étoile.La gamme électrique de véhicules d'entrée de gamme chez Mercedes-Benz comprendra un total de quatre modèles: un coupé quatre portes, un shooting brake et deux SUV Conçue sur la future plate-forme Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), l'esthétique extérieure du Concept CLA électrique est synonyme deL'du Concept CLA se caractérise par leet laLa calandre devient uneainsi que l'étoile centrale emblématique de Mercedes-Benz, également illuminée. Les bandes lumineuses qui s'enroulent autour de l'avant et de l'arrière ajoutent une tridimensionnalité à la composition lumineuse et ancrent les groupes de phares en forme d'étoile.La cabine présente desqui complètent les proportions athlétiques.Le centre de gravité visuel se trouve bas. Les passages de roue puissants encadrent les roues de 21 pouces affichant un motif étoilé distinctif.L'intérieur du show-car,, se concentre sur le confort et la commodité.L'intérieur est baigné de lumière naturelle par le, accentué par un éclairage LED.Le» est la base d'une interface utilisateur et de expérience utilisateur (UI/UX) via le Superscreen MBUX dérivé de l'affichage de la Vision EQXX intégrant des graphismes de pointe en temps réel.Le Concept CLA met en valeur l'utilisation de matériaux durables dans toute sa structure et son intérieur. Cela va de l'acier presque sans CO2 et de l'aluminium réduit en CO2 aux revêtements en cuir produits et traités de manière durable ainsi qu'aux garnitures en papier.Le système d'entraînement électrique du concept CLA électrique viseetDérivée du système d'entraînement électrique de la Vision EQXX, la transmission comprend une architecture électrique decombinée à une batterie avec une densité d'énergie élevée et une unité d'entraînement électrique efficace.Le système de batterie est basé sur une architecture modulaire permettant deux chimies cellulaires différentes.La variante d'entrée de gamme ouvre la voie à l'utilisation deLa variante de haut niveau présente une conception d'anode avec une teneur enpour une excellente densité d'énergie.La batterie a un volume global remarquablement petit. Les modules cellulaires sont maintenus en place à l'aide d'adhésif plutôt que de vis.La configuration 800 V permet une charge DC haute puissance de 250 kW,L'unité d'entraînement électrique MB.EDU à haut rendement, comprenant moteur, transmission et électronique de puissance, a été entièrement développé en interne.Laest associée à une transmission à deux vitesses. L'électronique de puissance intègre le contrôle du moteur et de la transmission dans un seul processeur et dispose d'un onduleur en carbure de silicium.L'efficacité énergétique extrêmement élevée allant jusqu'à 93 % de la batterie à la roue en conduite longue distance est due à une minimisation des pertes dans l'ensemble du système.Le moteur synchrone à aimant permanent de l'unité d'entraînement électrique Mercedes-Benz (MB.EDU)présente une part (près de 0%) nettement inférieure de terres rares lourdes à celle des générations précédentes.Le Concept CLA offre un aperçu de la mise en réseau entre les véhicules électriques et le réseau énergétique. Lorsqu'il est connecté à une station de charge DC bidirectionnelle compatible, le véhicule devient un dispositif de stockage d'énergie qui peut stocker l'énergie solaire pour une utilisation ultérieure. Le véhicule peut également servir d'alimentation électrique, soit Vehicle-to-Home (V2H) ou Vehicle-to-Grid (V2G).