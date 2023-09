Le showcar de sport électrique Cupra DarkRebel affiche un design extérieur avant-gardiste

lève le voile sur lelors de l'IAA Mobility de Munich 2023.Associant les mondes virtuel et physique, leDarkRebel représente l'interprétation ultime de l'ADN de Cupra en matière de design.Lal est la déclinaison physique de la voiture créée intégralement dans l'espace virtuel de Cupra à l'aide de l'Hyper Configurateur immersif par la Tribu Cupra.La lumière est un élément clé du design du showcar Cupra DarkRebel, à commencer par l'éclairage du logo.La signature lumineuse triangulaire de Cupra accentue l'aspect radicalement tranchant de l'avant du véhicule.Le concept d'éclairage est basé sur la décomposition du logo Cupra en trois triangles, qui sont ensuite utilisés comme DRL (Daytime Running Lights ou feux diurnes).Faite d'un matériau transparent cristallin, la colonne vertébrale du véhicule relie l'avant et l'arrière de la Cupra DarkRebel à l'instar d'une quille de voilier.Combinant des, les surfaces sensuelles génèrent un design tendu.Collée au sol, la DarkRebel est dotée de roues dont le design est influencé par les voitures de course de la marque espagnole. Le logo Cupra de forme triangulaire s'étend de manière paramétrique sur l'intégralité de la roue, de la zone de roulement aux enjoliveurs aérodynamiques en passant par les éléments en cuivre.Le design extérieur avant-gardiste est renforcé par les dimensions de la Cupra DarkRebel.Affichant, 2,2 mètres de large et 1,3 mètre de haut, la DarkRebel prend littéralement vie lorsque ses portes s'ouvrent à une hauteur de 2,2 mètres. Ces dimensions ont permis d'obtenir des proportions de 1/3 pour l'habitacle, qui contraste avec les 2/3 de la carrosserie.À cela s'ajoute des épaules musclées qui lui confèrent une âme sportive.La Cupra DarkRebel représente tout l'ADN de la marque espagnole avec des épaules larges, un long capot et un habitacle bas.Les flancs de la DarkRebel sont caractérisés par la connexion entre les parties avant et arrière.L'habitacle plonge les occupants dans unLesbénéficient d'appuis-tête recouverts de tissu tricoté en 3D. Ils sont soutenus par une structure composée d'un matériau transparent cristallin et d'inserts en cuivre.Montés très bas, les sièges baquets dépassent leurs limites grâce à leur forme légère, tout en offrant un soutien latéral sur toute la longueur de la jambe.Depuis leur base, ils émergent vers le haut et prennent forme de manière surprenante. Ils s'adaptent et enveloppent le conducteur et son passager au niveau de leurs zones de contact pour une conduite sportive.Leest l'un des principaux éléments à bord de la Cupra DarkRebel. Il combine les géométries du monde de la course avec l'interactivité du monde du jeu vidéo.La Cupra DarkRebel est une voiture de sport qui est axée sur la performance.Une caméra thermique est intégrée dans le toit pour surveiller l'état de l'habitacle.Le système de climatisation intelligent ajuste la température et les flux d'air en conséquence.Les buses d'air, situées sous le pare-brise, sont habillées avec un tissu extensible respirant. Elles deviennent visibles en fonction de la quantité d'air fournie.La couleur de l'éclairage d'ambiance situé dans cette zone indique si l'habitacle se réchauffe ou se refroidit.Des matériaux fabriqués à partir de bambou biodégradable à 90 % sont utilisés dans l'habitacle.La Cupra DarkRebel offre une expérience utilisateur ( UX ) et une interface utilisateur (UI) de pointe en associant de manière transparente les mondes physique et numérique.Trois expériences d'UX/UI sont offertes par la Cupra DarkRebel : Exponential Square, Exponential Cube et Exponential Infinite :- Exponential Square : amplifie l'expérience grâce à un cockpit numérique moderne, qui bénéficie de graphismes futuristes et d'un avatar 3D personnalisable qui humanise l'expérience.- Exponential Cube : offre une expérience électrisante inspirée des voitures de course haute performance et de l'univers des jeux vidéo.- Exponential Infinite : pour s'aventurer sur le territoire inexploré de la mobilité connectée.Accessibles depuis le volant, ces trois expériences adaptent l'ensemble de la voiture, de l'extérieur à l'intérieur, en passant par l'éclairage et le son, tout en proposant des fonctions exclusives pour chacune d'entre elles.