Le concept car électrique Volkswagen ID.X Performance à transmission intégrale développe 558 ch

présente le concept-car d'uneLe concept car électrique Volkswagen ID.X Performance dérive de l'ID.7 conçue sur la plateforme modulaire électrique de Volkswagen.Le concept-car de grande routière sportive entièrement électrique ID.X PerformancedéveloppeL'allure générale est empreinte de dynamisme avec de nombreuxqui agrémentent l'extérieur et l'habitacle de la grande berline sportive entièrement électrique.La grande berline intégralement électrique arbore de nombreuses caractéristiques emblématiques des sportives, notamment laet le, tous deux en carbone. Les ailes ont été élargies de 80 mm et le châssis sport abaissé de 60 mm avec des ressorts rigides.Ces modifications, alliées à la motorisation, contribuent aux performances d'ensemble et assurent une conduite encore plus agile.Le véhicule est équipé de jantes sport 20 pouces à écrou central et de pneus sport 265 mm.À l'arrière, unoptimise la déportance.Les feux arrière teintés renforcent l'allure vigoureuse de cette berline électrique.Dans l'habitacle, desoffrent aux passagers un soutien optimisé en cas de conduite dynamique, et les détails rouges soulignent l'esprit athlétique du véhicule.Le concept-car de grande berline sportive entièrement électrique repose surSur le concept car ID.X Performance, Volkswagen a associé au, situé au niveau de l'essieu arrière, un, positionné sur l'essieu avant, pour une configuration à quatre roues motrices.La transmission intégrale a deux avantages : sa capacité de surcharge à court terme et des pertes de traînée faibles, pour générer une grande quantité de puissance sur une courte période sous la forme d'une fonction « boost ».Le couple moteur est géré par un système de contrôle de la dynamique de conduite, de même que le blocage différentiel sur l'essieu arrière.Cette fonction est pilotée via un écran 17 pouces dédié, situé sur la console centrale.Le double moteur est alimenté par une batterie haute tension, qui assure une puissance continue élevée en sortie et des délais de recharge rapide jusqu'à 200 kW.Andreas Reckewerth, responsable de la plateforme MEB, a travaillé avec son équipe à partir de l'ID.7. Il explique la démarche : « La plateforme MEB ouvre de remarquables perspectives et permet une grande créativité dans le développement de véhicules. À nos yeux, il semblait évident que nous allions baser notre nouveau concept car sur l'ID.7 et que l'amélioration des performances serait notre priorité. C'était une façon de montrer toute l'étendue des possibilités qui s'offrent à nous. »Le concept-car de grande berline sportive entièrement électrique de Wolfsburg a été dévoilé à l'occasion de l'événement ID. Treffen organisé du 8 au 9 septembre à Locarno sur la rive suisse du lac Majeur.