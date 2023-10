Le concept-car Nissan Hyper Urban préfigure les futurs véhicules électriques Nissan

dévoile leà l'approche du Japan Mobility Show qui se tiendra à Tokyo du 25 octobre au 5 novembre 2023.L'Hyper Urban est le premier d'uneLa série de concept cars électriques, qui seront dévoilés les uns après les autres, utilise le motpour exprimer l'enthousiasme accru visé par la mobilité électrique.Chaque concept-car Nissan possède des. Ces concepts entendent accompagner les automobilistes soucieux d'avoir un impact positif sur la planète en passant à l'électromobilité.Ledu Nissan Hyper Urban vise les automobilistes urbains ou péri-urbains.La carrosserie jaune citron change de nuances en fonction de l'angle sous lequel la lumière la touche, attirant l'attention tout en se fondant dans l'environnement.Lesdonnent une sensation d'ouverture sur le monde et de caractère.Laest aérodynamique pour une efficacité accrue.Descomplètent le look sportif.L'intérieur est conçu pour rappeler les espaces de vie urbains.Inspiré de triangles kaléidoscopiques, le tableau de bord et l'affichage peuvent être personnalisés par le propriétaire.Lesdans les sièges arrière, pour créer un espace semblable à un canapé.Le Nissan Hyper Urban serait entièrement intégré à l'écosystème des véhicules électriques . Sa fonction V2H fournissant de l'électricité au domicile réduirait la pression sur le réseau électrique.Grâce à sa, les propriétaires pourraient alimenter le réseau électrique.L'Intelligent Charging Management System intègre une intelligence artificielle capable de charger de manière autonome les véhicules électriques et les bâtiments, pour une gestion efficace de l'énergie.Le concept-car électrique Nissan applique le principe de développement durable au cycle de vie du véhicule électrique Les mises à jour régulières des composants informatiques et des logiciels offrent une expérience de propriété qui s'étend sur plusieurs années. Le tableau de bord peut, par exemple, être renouvelé pour adopter les dernières technologies et tendances en matière d'interfaces utilisateur.La voiture électrique présente le design et les caractéristiques technologiques des futurs véhicules électriques Nissan.