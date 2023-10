Le concept de kei-car Spacia de Suzuki se singularise par un habitacle spacieux

dévoile le concept-car deà l'approche du Japan Mobility Show 2023 (ex-salon de Tokyo, organisé par la Japan Automobile Manufacturers Association) qui se tiendra au Tokyo Big Sight du 26 octobre au 5 novembre 2023.La Spacia est uneet à l'habitacle spacieux.Le concept Spacia de Suzuki ambitionne de rendre la vie quotidienne plus pratique et plus confortable.Le confort de la banquette arrière bénéficie de la présence d'undans la partie avant de l'assise du siège.