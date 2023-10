Le concept-car électrique Nissan Hyper Adventure est pensé pour les multiples aventures en plein air

dévoile le cà l'approche du Japan Mobility Show.Le Nissan Hyper Adventure est un concept électrique digital deconçu pour se lancer dans de multiples aventures en plein air, avec une bonne réserve d'énergie.L'du Nissan Hyper Adventure est constitué de panneaux de carrosserie dynamiques.La ligne diagonale tracée sur le côté du véhicule exprime l'action et met en relief l'habitacle spacieux.En redirigeant l'air circulant à travers le spoiler avant, la voiture électrique Nissan peut atteindre des performances aérodynamiques élevées.est également amélioré par le toit en verre et les vitres latérales affleurantes, ainsi que par la surface lisse de la partie arrière.Dans l'habitacle, la planche de bord se connecte au bas du pare-brise, qui est comme un écran offrant un large champ de vision (comme si la carrosserie de la voiture était transparente) et relie l'espace à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture.Laet créer un coin salon faisant face à la poupe du véhicule.La fonctionnalité comprend des marches déployables et rétractables automatiquement.L'intérieur dispose d'unpour les équipements de plein air tels que des tentes, des skis ou un kayak.Le concept Nissan Hyper Adventure dispose de lapour combler les besoins en électricité à tout moment et en tout lieu, tout en restant respectueux de l'environnement.La batterie haute tension peut servir de source d'énergie pour alimenter des appareils externes, éclairer un campement ou recharger des jet skis électriques.La capacité V2X (véhicule vers l'extérieur) permet de fournir de l'électricité aux foyers d'habitation (V2H) ou à une communauté locale en apportant de l'énergie à son réseau (V2G).Le Nissan Hyper Adventure est équipé de lade Nissan pour traverser un col de montagne enneigé ou les sentiers boueux d'une forêt tropicale.Le concept Nissan Hyper Adventure sera présenté en digital lors du Japan Mobility Show 2023.