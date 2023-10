Kia Concept EV4: un concept de berline quatre portes électrique au style avant-gardiste

lève le voile sur leà l'occasion du Kia EV Day.Le Kia Concept EV4 se projette dans le futur sous les traits d'uneS»inspirant de la philosophie de design "Opposites United" de la marque coréenne, le Kia Concept EV4 au design puissant réinvente la berline électrique Kia duLe concept de berline électrique de taille moyenne d»un nouveau type Kia repose sur uneLe Kia Concept EV4 se singularise par une, uneet un becquet de toit technique.Ces éléments rappellent l»univers desLe sentiment dequi se dégage de la face avant se conjugue avec la silhouette avant-gardiste du Concept EV4.Caractérisé par uneet des projecteurs implantés verticalement aux extrémités extérieures du capot et du bouclier avant, le modèle électrique Kia reflète la volonté de la marque coréenne de repousser les limites de la berline électrique.L'intérieur se distingue par uned'une grande fluidité qui accentue le sentiment d»espace.Des éléments de design contribuent à rehausser l»expérience du conducteur sans pour autant obstruer son champ de vision . C'est ainsi que le panneau de commande de climatisation peut s»escamoter dans la console centrale lorsqu»il n»est pas utilisé, et que des ouïes d»aération de type à broche permettent de changer de mode de ventilation.Le combiné d'instrumentation s'apparente à uneLe Concept EV4 bénéficie de la fonction "Mind Modes" qui permet de régler l»et de sélectionner des modes de ventilation animés.En mode "Perform", le conducteur voit s»afficher les informations dont il a besoin pour être le plus efficace possible durant la journée.Le mode "Serenity" offre un choix de graphismes numériques permettant de créer une ambiance propice à la détente.Le Kia EV4 embarque à bord des services d'(IA) générative pour l»optimisation des itinéraires et la planification des trajets en propulsion électrique.