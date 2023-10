Nissan Hyper Tourer: un concept futuriste de van électrique à conduite entièrement autonome

dévoile lequi sera présenté à l'occasion du Japan Mobility Show à partir du 25 octobre.LeNissan entend réinventer la convivialité des voyages en famille grâce à son habitacle digne d'un salon haut de gamme et sa technologie de conduite autonome Le van électrique vise à entretenir les liens entre les gens lorsqu'ils voyagent ensemble lors d'un road trip ou d'un voyage professionnel.Le Nissan Hyper Tourer combine l'essence de l'omotenashi (l'hospitalité japonaise traditionnelle) avec la conduite autonome.Le mini -van Nissan affiche uneLe design extérieur du Nissan Hyper Tourer est composé deet dequi évoquent la beauté japonaise traditionnelle.Les flancs du véhiculepour des performances aérodynamiques optimales.Lasert à la fois deet deLeset la ligne de carrosserie douce et droite visent à donner une sensation haut de gamme.Le mini-van Nissan embarque des. Associées à composants électriques compacts, les batteries solides à haute densité énergétique permettent de créer une architecture automobile innovante dotée d'une vaste espace intérieur.Le résultat est unqui, combiné audu véhicule, produit une accélération et une décélération douces et linéaires.La(Vehicle-to-Everything) et la batterie de grande capacité permettent de fournir de l'électricité aux maisons.La console et l'éclairage au plafond présentent des motifs japonais traditionnels kumiko et koushi qui donnent une sensation de luxe, tandis que le panneau de LED au sol affiche des images d'un lit de rivière et du ciel.Lapermet à la personne installée sur le siège conducteur de se concentrer sur l'interaction avec ses compagnons de voyage.Les sièges avant peuvent, permettant aux passagers avant et arrière de discuter face à face.Les passagers des sièges arrière peuvent utiliser unpour gérer la navigation et le système audio.Un système d'peut surveiller les signes biométriques des passagers, notamment les ondes cérébrales, la fréquence cardiaque, la respiration et la transpiration pour sélectionner automatiquement la musique et ajuster l'éclairage en fonction de leur humeur.