Le concept-car électrique à batterie Toyota Kayoibako propose une mobilité ultra-extensible

dévoile le conceptà l'occasion du, qui ouvrira ses portes au public du 28 octobre au 5 novembre.Le mot « kayoibako » fait référence à despermettant de transporter de manière sûre et efficace des pièces et des produits, dimensionnés pour éliminer le gaspillage et capables de répondre à de multiples besoins grâce à des inserts interchangeables.Le concept-car Kayoibako adopte cette approche d'pour une mobilité qui s'adapte aux besoins collectifs et individuels.Le concept Kayoibako offre uneToyota a cherché à créer uneen se concentrant particulièrement sur l'aménagement intérieur/extérieur et unLe design « ultra-extensible » du véhicule électrique à batterie (BEV) permet de l'adapter à différents rôles.Le véhicule électrique Toyota est doté à la fois de hardware et de software personnalisables.Le véhicule est personnalisable pour des applications professionnelles (logistique du dernier kilomètre, boutique mobile, navette) ou un usage privé.Dimensions extérieures:Longueur (mm) : 3 990Largeur (mm) : 1 790Hauteur (mm) : 1 855Dimensions intérieures:Longueur (mm) : 3 127Longueur côté conducteur (mm): 2 141Largeur (mm) : 1 485Hauteur (mm) : 1 437Empattement (mm) : 2 800