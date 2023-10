Le concept-car Lexus LF-ZC annonce une berline électrique à batterie de série à horizon 2026

Lexus présente le concept-car LF-ZC au Japan Mobility Show 2023.



Le Lexus LF-ZC est un concept-car de berline électrique à batterie qui annonce un modèle de série à horizon 2026.



Le concept repose sur une nouvelle structure modulaire de véhicule et sur une nouvelle plate-forme logicielle.



La prochaine génération de Lexus électrique aura une architecture plus polyvalente grâce à la réduction des dimensions et du poids de tous leurs composants structurels.



Le concept-car LF-ZC symbolise l'approche Lexus de l'électrification, avec des proportions équilibrées, un centre de gravité bas, un habitacle spacieux et un design émotionnel.



Le concept-car dispose d'un cockpit digital de nouvelle génération qui offre un accès intuitif et rapide aux commandes essentielles, dans un environnement de conduite immersif.



Le logiciel d'interface Arene OS permet des mises à jour régulières des fonctionnalités pour suivre l'évolution des systèmes de sécurité et des fonctions multimédia.



Design extérieur



La silhouette du concept-car s'étend du capot surbaissé jusqu'à l'habitacle effilé vers l'arrière.



Les passages de roue arrière évasés sont accentués.



Le design de la calandre fuselée se prolonge de manière fluide sur les côtés du véhicule jusqu'au bouclier arrière.



Les éléments fonctionnels ont été transformés en éléments distinctifs, avec l'intégration de composants aérodynamiques tels que les entrées et sorties d'air.



Un poste de conduite digital



Le positionnement bas et avancé des passagers avant et le plancher entièrement plat donnent une impression d'espace à l'intérieur.



Le toit panoramique offre une sensation d'ouverture vers l'extérieur.



Les fonctions, auparavant réparties sur une large zone du cockpit, ont été regroupées sur des tablettes numériques à portée de main du conducteur.



Les commandes opérationnelles telles que le changement de vitesses, les systèmes de sécurité et d'aide à la conduite (ADAS) ainsi que la sélection du mode de conduite sont situées sur le panneau de gauche, tandis que les fonctionnalités pratiques telles que l'audio, le téléphone, la climatisation et les fonctions d'intelligence artificielle sont regroupées sur la droite.



Le conducteur peut conserver les yeux sur la route grâce à un compteur qui projette les informations sur le pare-brise.



Les rétroviseurs latéraux numériques minimisent les mouvements de tête du conducteur pour surveiller l'environnement du véhicule.



Un écran installé devant le siège du passager avant fonctionne comme une plate-forme ouverte pour le divertissement et l'utilisation de diverses applications.



Un véhicule électrique de nouvelle génération



En l'absence de compartiment moteur, les performances aérodynamiques et l'esthétique du design ont été équilibrées avec un coefficient de traînée (Cd) cible de moins de 0,2.



Le capot bas permet d'offrir un large champ de vision depuis l'intérieur de la voiture.



Lexus vise une autonomie environ deux fois supérieure à celle d'un véhicule électrique conventionnel avec une batterie (prismatique) de nouvelle génération et une efficience optimisée.



Grâce à une aérodynamique améliorée et à une réduction du poids, l'efficience du véhicule électrique et les performances de la batterie sont optimisées.



La faible épaisseur de la batterie contribue à faciliter le design du véhicules, ce qui se traduit par une silhouette attrayante.



Elle offre un centre de gravité bas qui bénéficie au comportement routier.



Une densité énergétique élevée est obtenue en simplifiant et en compactant la structure de la batterie.



Une expérience de conduite personnalisable



Le système de reconnaissance vocale utilise la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour fournir des réponses rapides aux commandes ainsi que des suggestions utiles et adaptées.



Une nouvelle structure modulaire



La Lexus électrique de nouvelle génération sera dotée d'une nouvelle structure modulaire qui divise la carrosserie en trois parties : avant, centrale et arrière.



Cela est rendu possible grâce au procédé de « gigacasting ».



L'installation de la batterie dans la section centrale garantit l'absence d'impact structurel à l'avant et à l'arrière. Cela permet également une intégration simple des avancées technologiques en matière de batteries, rendant les développements futurs plus faciles.



Le processus de production utilisera une chaîne de montage autonome, où les voitures électriques Lexus se déplaceront seules à chaque étape du processus de fabrication.



Le véhicule électrique Lexus peut se mouvoir dans l'usine en utilisant uniquement sa batterie, son moteur, ses roues, etc.



L'élimination des bandes transporteuses de la chaîne de production permettra des aménagements d'usine plus flexibles, réduira les délais de production en série et permettra de réaliser des économies.



Principales caractéristiques du Lexus LF-ZC:



Longueur : 4 750 mm

Largeur : 1 880 mm

Hauteur : 1 390 mm

Empattement : 2 890 mm

Valeur Cd : moins de 0,2 (cible)



Liens vidéos:



Concept-car Lexus LF-ZC (Extérieur/Intérieur)



Concept-car Lexus LF-ZC (Dynamique)