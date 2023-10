Toyota FT-3e: un concept-car de SUV électrique à batterie

dévoile leau Japan Mobility Show 2023. Le Japan Mobility Show 2023 se tient au Tokyo Big Sight (Koto-ku, Tokyo) du 28 octobre au 5 novembre (journées publiques).Le concept-car Toyota FT-3e est unLe design extérieur combine uneavec des lignes et des surfaces qui composent uneDesallant du bas de caisse à la partie supérieure de la porte donnent des informations sur la charge de la batterie, la température à bord et la qualité de l'air intérieur lorsque le conducteur s'approche de la voiture Le concept-car électrique à batterie FT-3e revendique le comportement réactif propre aux modèles électriques et une expérience de conduite personnalisée.Le concept-car électrique à batterie Toyota transfère de l'énergie et des données depuis le véhicule et son environnement