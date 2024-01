Le concept Série 0 Honda Saloon vise à offrir une expérience de conduite électrique amusante 3 photos Le concept Série 0 Honda Saloon vise à offrir une expérience de conduite électrique amusante ×

Honda présente en première mondiale au CES 2024 à Las Vegas, Nevada, États-Unis, le concept électrique « Série 0 Honda » Saloon.



La Série 0 Honda est développée avec une approche reposant sur cinq valeurs fondamentales.



1. Un design artistique qui évoque « l'harmonie »

2. Des systèmes avancés d'assistance à la conduite (AD/ADAS) qui garantissent la sécurité

3. Un « espace » pour les personnes rendu possible par les technologies connectées

4. Le plaisir de conduire avec le sentiment de ne faire qu'un avec le véhicule

5. Des performances élevées en matière d'efficacité électrique



Les modèles Honda de la Série 0 seront dotés de fonctions de conduite automatisée (AD).



Ce système AD est développé sur la base du concept de sécurité « centré sur l’humain » de Honda. Il comportera des technologies avancées d’IA, de détection, de reconnaissance/prise de décision et de surveillance des conducteurs pour réaliser des prévisions de risques plus humaines, naturelles et de haute précision.



Les technologies avancées de conduite automatisée (AD) augmenteront le nombre de situations dans lesquelles la conduite automatisée peut être utilisée sur les autoroutes et rendront certaines fonctions sans intervention, actuellement disponibles uniquement sur les autoroutes, disponibles sur les autres routes.



Les modèles Honda de la Série 0 seront dotés d'essieux électriques offrant une excellente efficacité de conversion de puissance, d'un excellent conditionnement des blocs-batteries légers à haute densité et d'excellentes performances aérodynamiques, afin d'obtenir une autonomie suffisante tout en minimisant la capacité de la batterie chargée sur le véhicule.



Le système électrique Honda composé d'un moteur, d'un convertisseur et d'une boîte de vitesses, qui convertit l'énergie électrique en force motrice.



Pour répondre aux préoccupations concernant le « temps de charge » et la « dégradation de la batterie », les modèles Honda de la Série 0 offriront des performances de charge et des performances de batterie qui minimiseront la dégradation au fil des nombreuses années d'utilisation.



La charge rapide de 15 % à 80 % des modèles de la Série 0 sera réduite à environ 10 à 15 minutes.



En appliquant une technologie de contrôle du système de batterie affinée sur la base d'une quantité massive de données de conduite provenant de plus d'un million d'unités de véhicules électrifiés Honda, Honda s'efforcera de limiter la dégradation de la capacité (autonomie) de la batterie à moins de 10 % après 10 ans d'utilisation.



Le concept Saloon est le modèle phare de la Série 0 Honda.



L'architecture dédiée aux véhicules électriques étend le degré de liberté de conception et élève le concept « Homme maximum, machine minimum » (M/M) de Honda à l'ère des véhicules électriques.



Le concept « Homme maximum, machine minimum » (M/M) est une approche de base de la conception des voitures Honda, qui vise à la maximisation de l'espace au profit des passagers et à la réduction de l'espace requis par les composants mécaniques.



La faible hauteur qui distingue à première vue le concept Saloon des autres véhicules électriques permet d'obtenir à la fois un design spectaculaire et un espace intérieur plus spacieux que ce que l'on peut imaginer au regard de l'apparence extérieure.



Le tableau de bord est doté d'une interface homme-machine (IHM) qui permet des opérations simples et intuitives, créant ainsi une interface utilisateur (UI) sophistiquée et fluide.



Le concept Saloon cherche à offrir une expérience de conduite amusante en harmonie avec la sensibilité du conducteur avec une interface utilisateur intuitive.



Le concept Saloon a pour objectif de permettre au conducteur de contrôler la voiture selon sa volonté dans diverses situations de conduite avec l'adoption d'un système de direction électrique.



En tant que modèle phare de la Série 0 Honda, le concept Saloon recherche le « plaisir de conduire » à l'ère du véhicule électrique.



Le concept Saloon a été développé comme un modèle en harmonie avec l'environnement naturel en utilisant des matériaux durables pour l'intérieur et l'extérieur.



L'introduction du premier modèle de la Série 0 Honda à l'échelle mondiale débutera en 2026, en commençant par l'Amérique du Nord, puis le Japon, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud.

Eric Houguet, écrit le 10/01/2024