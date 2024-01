Le Lexus LBX Morizo RR Concept réinterprète le SUV compact en un modèle hautes performances

dévoile lehautes performances au Tokyo Auto Salon.Le LBX Morizo RR Concept est dérivé du SUV compact de Lexus LBX.Le LBX Morizo RR Concept est une réinterprétation du SUV compact de Lexus en unaxé sur l'engagement et le plaisir du conducteur.Le LBX Morizo RR Concept reçoit un, une, uneet des éléments de design spécifiques.Le LBX Morizo RR Concept est équipé d'un moteur trois cylindres en ligne turbocompressé avec échangeur qui développe une puissance maximale de 305 ch. Il entraîne les quatre roues motrices via une transmission intégrale gérée électroniquement et une boîte de vitesses automatique Direct Shift à huit rapports.Tous les éléments clés du LBX Morizo RR Concept ont été optimisés pour la performance, notamment la structure, la carrosserie, la suspension et les pneus.Pour améliorer l'aérodynamisme, l'équipe de développement a utilisé des technologies issues du monde des courses aériennes à grande vitesse.Le concept-car Lexus a été personnalisé avec des éléments uniques.La couleur jaune se retrouve sur la calandre, les étriers de frein et les ceintures de sécurité.Le concept-car axé sur les performances a été développé avec Akio Toyoda, alias « Morizo », Président de Toyota Motor Corporation et pilote expert.