Le concept Fiat City Car préfigure la Panda de nouvelle génération

lève le voile sur leinspiré de la Fiat Panda Le concept-car est plus grand que la Panda actuelle.Le design de cettes'inspire du lieu de naissance de la marque: le bâtiment du Lingotto à Turin, avec sa piste d'essai aménagée sur le toit du bâtiment.Les designers de Fiat se sont inspirés de certaines des caractéristiques particulières du Lingotto pour créer un nouveau langage stylistique : légèreté structurelle, optimisation de l'espace et luminosité.Parallèlement, la forme ovale de la piste, « La Pista 500 », sur le toit, a influencé certains aspects de l'intérieur du concept-car City Car: du tableau de bord à l'affichage en passant par les sièges.Le concept City Car repose sur unecommune à plusieurs modèles Fiat du monde entier.L'emploi d'une plateforme multi-énergie permettra aux prochains modèles Fiat d'être équipés de tous les types de groupes motopropulseurs :Le concept City Car se caractérise par une utilisation rationnelle de l'espace.L'approchede Fiatet réduit les matériaux polluants tels que le chrome, les alliages, le cuir et les mousses des sièges.Le concept City Car met l'accent sur l'utilisation de matériaux durables, notamment des plastiques recyclés et des tissus à base de bambou.La position de conduite élevée et la conception robuste destinent la petite citadine italienne aux environnements urbains encombrés.La Panda issue de ce concept-car sera présentée en juillet 2024.