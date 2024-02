Le concept Fiat de SUV familial apporte de l'espace et de la robustesse

lève le voile sur le concept defamilial décliné de la Fiat Panda Le concept-car de SUV Fiat est une sorte deLe SUV Fiat apporte de l'et de laLe concept Fiat de SUV vise leLe concept SUV de Fiat entend répondre aux besoins des familles du monde entier en termes de sécurité, de polyvalence et de design.Le concept de SUV familial repose sur unecommune à plusieurs modèles Fiat du monde entier.L'emploi d'une plateforme multi-énergie permettra aux prochains modèles Fiat d'être équipés de tous les types de groupes motopropulseurs : électriques, hybrides et à combustion interne.Le concept de SUV familial se caractérise par une utilisation rationnelle de l'espace.L'approche « less is more » de Fiat supprime les pièces redondantes et réduit les matériaux polluants tels que le chrome, les alliages, le cuir et les mousses des sièges.Le concept de SUV familial met l'accent sur l'utilisation de matériaux durables, notamment des plastiques recyclés et des tissus à base de bambou.Le SUV familial issu de ce concept-car sera lancé d'ici 2027.