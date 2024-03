La BMW Vision Neue Klasse X donne un aperçu du futur Sport Activity Vehicle

dévoile laLa BMW Vision Neue Klasse X donne unissu de l'architecture Neue Klasse.Le concept Vision X transpose l'esthétique, la technologie, la durabilité et la philosophie de la Neue Klasse aux SAV.Leentièrement électrique de l'sera produit en série à l'usine BMW Group de Debrecen en Hongrie en 2025.La BMW Vision Neue Klasse X est synonyme d'un style de vie actif et affirmé combiné à une efficience accrue.Le concept-car combine unavec un intérieur lumineux et spacieux.Les trois piliers de la Neue Klasse (électrique, digitale et circulaire) sont étendus pour inclure une quatrième dimension.Le plaisir de conduire passe à un niveau supérieur grâce à un système de commande et de contrôle du châssis spécialement développé pour la Neue Klasse et à la sixième génération de la technologie BMW eDrive.Ledu châssis offre une expérience de adaptée aux besoins individuels. Il est basé sur une suite logicielle développée par BMW qui aidera les modèles de la Neue Klasse à garantir une conduite fluide à chaque instant. Deux des quatre ordinateurs hautes performances « super-cerveaux » donnent une nouvelle dimension à l'expérience de conduite en travaillant ensemble de manière intelligente sur ce qui était traité séparément jusqu'à présent.Le premier « super-cerveau » intègre l'ensemble du groupe motopropulseur et de la dynamique de conduite avec une puissance de calcul jusqu'à dix fois supérieure à la puissance traitée jusqu'à présent.Le second « super-cerveau » permettra la prochaine avancée significative en matière de conduite automatisée Associé au profil à deux volumes de la famille BMW X, le langage stylistique épuré développé pour la Neue Klasse représente une avancée majeure en matière de design extérieur et intérieur. Avec sa garde au sol accrue, l'architecture adaptée aux voitures électriques offre de nouvelles possibilités pour un habitacle plus spacieux. Il permet un empattement long, des porte-à-faux courts et des proportions BMW typiques. Les grandes surfaces vitrées et le toit panoramique inondent l'intérieur de lumière naturelle.Ledu modèle BMW X contribue à la forte présence du concept. Les unités LED alignées verticalement offrent une nouvelle interprétation de la signature lumineuse caractéristique de BMW. À l'avant et au centre se trouve la calandre BMW, repensée sous la forme d'une sculpture tridimensionnelle aux contours alignés verticalement et rétroéclairés. Ensemble, les projecteurs et la calandre créent un effet lumineux qui s'active lorsque le conducteur s'approche de la voiture et se poursuit à l'intérieur.La partie arrière est. Les feux, qui s'y étendent loin jusqu'au centre du hayon, offrent une interprétation horizontale de la forme en L caractéristique des BMW. Les éléments de ces feux sont contrôlés individuellement avec une intensité lumineuse variable pour créer un effet de profondeur.Lesconfèrent à la BMW Vision Neue Klasse X une certaine légèreté. Au niveau de la custode, le pan de Hofmeister, maillon essentiel du langage stylistique de BMW est créé par un « imprimé » qui constitue une surface transparente ou réfléchissante, selon l'angle de vue.Lagarantit une expérience de conduite sécurisante.Leavec boutons multifonctions, l'écran central couplé au BMW Panoramic Vision et à la commande vocale de l'Assistant Personnel Intelligent BMW, constituent les interfaces pour l'interaction homme-machine.Leprojette les informations clés sur toute la largeur du pare-brise. Il sera complété sur les futurs modèles de la Neue Klasse par un système d'affichage tête haute 3D.Dans la BMW Vision Neue Klasse X, l'écran central est intégré au tableau de bord, offrant aux deux passagers avant un accès optimal à toutes les fonctions d'infodivertissement. Les couleurs affichées sont également diffusées via les surfaces textiles rétroéclairées du tableau de bord.L'ouvre le champ des possibles. Grâce à cette fonction digitale, les passagers peuvent définir et écouter leur son de conduite préféré à chaque trajet. Généré en temps réel, le son sélectionné apporte une contribution innovante à l'expérience utilisateur immersive et holistique qui transforme l'intérieur de la BMW Vision Neue Klasse X en un espace d'expérience personnelle.Dans la Neue Klasse, l'efficience globale atteint un niveau supérieur. La technologiede sixième génération joue un rôle clé à cet égard. Outre des moteurs électrique améliorées, il est également équipé de cellules de batterie lithium-ion cylindriques, avec une densité énergétique supérieure de plus de 20 % à celle des cellules prismatiques utilisées précédemment. Combiné à un, cela améliore la vitesse de recharge de 30 %. Cette structure de batteries permet de recharger suffisamment d'énergie en dix minutes pour parcourir 300 kilomètres. La sixième génération de technologie BMW eDrive offre également jusqu'à 30 % d'autonomie en plus.En termes d'aérodynamisme, la BMW Vision Neue Klasse X affiche unepar rapport à un modèle comparable de la gamme actuelle. De nouveaux modèles de pneus et un système de freinage développé spécifiquement pour les véhicules purement électriques contribuent à améliorer l'efficience globale jusqu'à 25 %.