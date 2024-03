Le Citroën Basalt Vision préfigure un SUV coupé compact musclé destiné aux marchés émergents

lève le voile sur le, unqui sera commercialisé au deuxième semestre 2024 en Inde et Amérique du Sud.Après la Citroën C3 et le Citroën C3 Aircross , le SUV coupé Citroën Basalt est une nouvelle étape dans l'offensive internationale de Citroën avec des modèles développés et produits localement au cœur des marchés Indien et Brésilien.Les trois modèles reposent sur la mêmeconfigurée spécifiquement pour répondre aux attentes des clients de ces marchés.Le Citroën Basalt Vision est un concept d'allure musclée sur le segment B. Compact, il associe le dynamisme d'unet la robustesse d'unLe modèle mélange. Il associe la fluidité d'un coupé, la robustesse d'un SUV surélevé, et l'espace à bord d'une berline Par son caractère SUV il exprime de la modernité, de la robustesse et un coté rassurant. Musclé d'apparence, il présente sur la route une posture solide s'appuyant sur une garde au sol rehaussée, un capot haut, une face avant verticalisée, des ailes élargies et des passages de roues protégés aux formes géométriques marquées.Les boucliers de protection à l'avant comme à l'arrière et les protections latérale favorisent un sentiment de sécurité pour aborder sereinement des roulages en conditions difficiles et dégradées.La ligne de fuite de coupé à l'arrière lui apporte de la fluidité pour un modèle qui exprime de de la tension.L'ensemble est racé avec des proportions équilibrées et une silhouette élancée qui suggère de l'efficience aérodynamique.Le Citroën Basalt Vision présente tous les avantages d'une berline 5 portes. La garde au sol rehaussée facilite les entrées et sorties à bord du véhicule qui offre de l' espace , à l'avant comme à l'arrière.Le Citroën Basalt Vision vise les jeunes actifs et les familles.