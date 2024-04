Le concept Volkswagen ID. Code offre un aperçu d'un futur grand SUV électrique spécifique à la Chine

dévoile leà l'occasion du salon de l'automobile Auto China 2024.Volkswagen adopte une orientation ciblée pour le marché chinois pour répondre aux attentes spécifiques des clients du plus vaste marché automobile mondial. La stratégie « en Chine, pour la Chine » de Volkswagen vise à proposer une gamme de produits attractifs sur l'ensemble des segments pertinents.Le concept Volkswagen ID. Code, spécifique au marché chinois, affiche leet lesdes futurs modèles Volkswagen destinés à la Chine.Le concept car ID. Code se distingue par une conception esthétique entièrement renouvelée.Le concept car Volkswagen esquisse les contours d'unDéveloppé spécifiquement pour le marché chinois, le concept car ID. Code affiche uneL'extérieur du modèle électrique sert de surface de projection pour les systèmes d'éclairage et d'affichage assistés par l'IA.Les ingénieurs Volkswagen sont partis d'une feuille blanche pour concevoir un habitacle au sein duquel les mondes réel et virtuel convergent et créent une nouvelle expérience de mobilité.Le concept car électrique peut être conduit comme uneou piloté enLorsque le conducteur active le mode de conduite autonome de niveau 4, il devient passager.Il peut lire, discuter, surfer sur Internet, regarder des films.La fonction de conduite autonome de niveau 4 repose sur des systèmes de capteurs, d'éclairage, de caméras et d'écran modernes. Ils permettent une communication totale avec l'environnement.