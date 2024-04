Le Nissan Era Concept est un SUV hybride rechargeable destiné aux jeunes actifs urbains

Face aux changements profonds qui surviennent sur le, et dans le cadre de son objectif d'entreprise de « Favoriser l'innovation pour enrichir la vie des gens », Nissan accélère sa transformation en matière d'intelligence artificielle et d'électrification et collabore avec des partenaires chinois pour développer des expériences de mobilité .Nissan dévoile quatre concept-cars à Pékin: deux véhicules électriques et deux hybrides rechargeables.Les quatre concept-car s sont le fruit d'un développement avec Dong Feng, le partenaire chinois de Nissan sur le marché automobile chinois.Nissan présente leau salon de l'automobile Auto China 2024.Le Nissan Era Concept est unadapté aux modes de vie urbains et qui convient particulièrement aux jeunes actifs qui considèrent leur voiture comme leur résidence secondaire.Avec un système de divertissement interconnecté et des sièges zéro gravité, une transmission intégrale sophistiquée e-4orce et une suspension active pneumatique, il offre une conduite à la fois confortable.Makoto Uchida, President et CEO de Nissan, a déclaré : « Pour parvenir à une croissance durable sur un marché chinois en rapide évolution, Nissan s'engage dans une stratégie spécifiquement adaptée à la Chine, comme nous l'avons annoncé dans notre nouveau plan « The Arc ». En commençant par des véhicules électrifiés basés sur les concepts dévoilés aujourd'hui, Nissan construira un portefeuille de produits équilibré composé de nouveaux modèles variés et compétitifs. Notre objectif sera de fournir une expérience de mobilité plus excitante à tous les clients en Chine. »