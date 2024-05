Le concept-car Mercedes-AMG PureSpeed donne un aperçu du premier modèle de la série Mythos

Leest uneLe concept-car est unqui donne unLe concept Mercedes-AMG PureSpeed combine unavec desL'un des points forts du concept-car est lequi remplace le pilier A conventionnel du véhicule. Cet élément est un dérivé direct du sport automobile et fait partie de tous les véhicules de Formule 1 depuis 2018. Il protège la tête du conducteur en cas d'accident. Le nom Halo décrit sa forme. Comme en Formule 1, le système de sécurité du Concept Mercedes-AMG PureSpeed se compose d'un support qui est relié à la carrosserie du véhicule. Ce composant optimisé sur le plan aérodynamique sert à protéger les occupants. Deux casques optimisés sur le plan aérodynamique sont spécialement conçus et fabriqués pour le concept Mercedes-AMG PureSpeed. Le champ de vision comme en Formule 1 devient ainsi possible pour deux personnes. Ni le toit, ni le pare-brise, ni les vitres latérales ne les séparent de leur environnement Le concept Mercedes-AMG PureSpeed est une voiture de performance à la. De nombreuses caractéristiques stylistiques ont été inspirées par l'hypercar Mercedes-AMG ONE : des pièces techniques en fibre de carbone visibles et découpées dans la partie inférieure du véhicule contrastent fortement avec les formes sensuelles et arrondies de la partie supérieure du véhicule.Le design des roues se caractérise par le revêtement ensur les enjoliveurs avant et arrière.Les enjoliveurs de roue avant sont ouverts pour optimiser le flux d'air à l'avant, pour le refroidissement des freins et la force d'appui.Les enjoliveurs de roue arrière sont fermés pour améliorer l'aérodynamisme.Les caractéristiques typiques d'une voiture de sport sont leet l'avec unLe design avant est similaire à celui de la Mercedes-AMG One avec une, le lettrage AMG et une étoile Mercedes chromée foncée sur le nez souple.À cela s'ajoute le capot sportif optimisé sur le plan aérodynamique avec une sortie d'air supplémentaire.Detransparents à l'avant et sur les côtés dirigent le vent au-dessus du cockpit.Le travail de précision pour améliorer l'aérodynamisme est également visible dans les panneaux latéraux avec desLes épaules musclées au-dessus des roues arrière à voie large se fondent dans le couvercle du coffre et le tablier arrière soulignant sa largeur.De nombreux autres détails de conception rendent. Les deux arcs-boutants derrière les sièges rappellent les voitures de course telles que la 300 SLR, avec laquelle Stirling Moss et Denis Jenkinson ont remporté les Mille Miglia 1955 en Italie (avec une vitesse moyenne record de 157 km/h sur la voie publique).La peinture, dans un dégradé de couleurs allant du rouge Le Mans au gris graphite avec un motif AMG noir, fait allusion à la palette de couleurs de la voiture Mercedes victorieuse lors de la course Targa Florio de 1924 en Sicile. Elle était peinte en rouge, ce qui était généralement réservé aux véhicules italiens. Les voitures de course allemandes étaient traditionnellement peintes en blanc à l'époque. La peinture rouge était destinée à dissuader les fans locaux d'entraver la progression de la voiture dans la course. Le coup d'État a fonctionné. Après 6:32:37.4 heures et une distance de course de 432 kilomètres, la victorieuse voiture de course Mercedes 2 litres portant le numéro 10 a franchi la ligne d'arrivée en première place avec Christian Werner au volant. Le chiffre 10 se trouve également sur les ailes avant du Concept Mercedes-AMG PureSpeed et fait référence à cette victoire à la Targa Florio il y a 100 ans.L'intérieur ajoute d'autres points forts, avec un concept unique de couleurs et d'équipements ainsi qu'une horloge personnalisée conçue par IWC Schaffhausen sur le tableau de bord.La première mondiale du concept Mercedes-AMG PureSpeed s'est déroulée en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Le véhicule a été dévoilé sur un ponton flottant dans le port de la principauté en présence des pilotes de course de l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1, Lewis Hamilton et George Russell.Michael Schiebe, Président du Conseil d'Administration de Mercedes-AMG et Responsable des divisions Mercedes-Benz Classe G et Mercedes Maybach commente: « Le concept Mercedes-AMG PureSpeed offre un aperçu de ce qui est probablement le moyen le plus direct de faire l'expérience de la performance et du plaisir de conduire. Totalement ouvert, ni le toit ni le pare-brise ne séparent les deux passagers des éléments. Vous pouvez faire l'expérience de la lumière, de l'air et de la passion sans filtre avec tous vos sens. En tant que concept de notre premier véhicule Mythos, il incarne le plus haut niveau d'exclusivité. Des éléments de design tels que le Halo créent également une sensation de Formule 1. Il n'y a donc pas de meilleur endroit pour sa première mondiale que Monaco. »Le premier modèle de la série Mythos fera ses débuts en 2025 en série limitée à 250 unités.