Toyota est la marque automobile la plus valorisée au monde en 2022

06 Toyota 10% 59,757 $m 08 Mercedes-Benz 10% 56,103 $m 12 Tesla 32% 48,002 $m 13 BMW 11% 46,331 $m 26 Honda 7% 22,837 $m 35 Hyundai 14% 17,314 $m 46 Audi 11% 14,976 $m 48 Volkswagen 10% 14,819 $m 50 Ford 12% 14,431 $m 53 Porsche 15% 13,504 $m

61 Nissan 10% 12, 212 $m 75 Ferrari 31% 9,365 $m 87 Kia 9% 6,612 $m 98 Land Rover 10% 5,593 $m 99 MINI 7% 5,579 $m

resteque vient de publier Interbrand.La valeur de la marque Toyota est désormais estimée à, en hausse de 10%.La marque automobile japonaise est enLa marque japonaise est devancée par Apple (482,215 milliards US $), Microsoft (278,288 milliards US $), Amazon (274,819 milliards US $), Google (251,751 milliards US $) et Samsung (87,689 milliards US $).en huitième position de ce classement, avec une valorisation de 56,103 milliards US $ en hausse de 10%, devant, douzième, avec une valorisation de 48,002 milliards US $ en hausse de 32% et, treizième, avec une valorisation de 46,331milliards US $ en hausse de 11%.L'édition 2022 de l'étude annuelle « Best Global Brands » d'Interbrand a été réalisée par des experts ayant analysé les meilleures pratiques des marques.L'étude prend ainsi en compte les performances financières des produits et services de la marque, l'influence de la marque sur la décision d'achat du client et la force de la marque et sa capacité à sécuriser les revenus futurs de l'entreprise.La méthode d'évaluation de marque d'Interbrand, certifiée ISO 10668:2010, vise à déterminer la valeur monétaire des marques internationales.Le classement 2022 correspond à la 23ème édition des « Best Global Brands » d'Interbrand.Cette étude est une référence en matière de valeur des marques internationales.L'étude est destinée à identifier les 100 marques les plus prestigieuses du monde.Classement des marques mondiales automobiles les plus valorisées Best Global Brands 2022 (évolution sur un an et valorisation en milliards US $):: Rapport 2022 des marques mondiales les plus valorisées Best Global Brands (Interbrand)