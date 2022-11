L'allongement de la durée des contrats de LOA à 7 ans pour baisser les mensualités

Dans un contexte d'inflation, deet de baisse du pouvoir d'achat des ménages,(LOA) permet deet de faciliter l'accès au financement d'un véhicule pour les ménages modestes.En passant de(soit de 60 à 84 mois),Cela impactera également à terme, une part non négligeable des renouvellements de voitures étant déclenchée par des fins de contrats de location avec option d'achat (LOA).Aramisauto a allongé la durée de ses contrats de location avec option d'achat LOA afin d'abaisser le montant des mensualités dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Les formules de location avec option d'achat LOA allongées concernent des modèles récents de moins de deux ans avec une limite d'âge de 84 mois en fin de contrat.Depuis la mise en place de l'offre de location avec option d'achat LOA sur 84 mois, Aramisauto constate un attrait des automobilistes pour l'allongement des contrats. L'allongement des durées de location permet aux automobilistes d'opter pour une mensualité plus basse, ou de choisir un modèle d'une gamme supérieure ou mieux équipé, et de préserver leur capacité à financer d'autres projets annexes (immobilier, professionnel...).La voiture est indispensable au quotidien pour une majorité de Français mais c'est également le poste de dépense le plus important de certains ménages après le loyer immobilier ou le remboursement d'emprunt immobilier.En passant de 60 à 84 mois, la baisse des mensualités s'établit en moyenne à 15 % selon les modèles (citadines, SUV compactes , entre autres).Cet allongement des durées élargit le choix de modèles accessibles pour moins de 200 euros par mois.Cela concerne chez Aramisauto des voitures de moins de deux ans avec pour condition qu'elles soient âgées au maximum de 84 mois à la fin du contrat, soit des voitures d'occasion reconditionnées récentes, des voitures neuves et des voitures d'occasion 0 km.La location automobile avec option d'achat se présente comme une alternative face aux formules d'achat traditionnelles (à crédit ou au comptant) dans un contexte de pouvoir d'achat contraint. Les mensualités fixes garantissent une meilleure maîtrise du budget et permettent de bénéficier d'un véhicule récent à des montants modérés.: AramisautoImage by Karolina Grabowska from Pixabay