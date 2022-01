46 420 véhicules GPL vendus en France en 2021

En 2021, sur un marché en berne,ont été vendus en France, soit 3 fois plus qu'en 2020.Le GPL s'est démarqué comme un choix malin pour un nombre croissant d'automobilistes.En 2021, les ventes de véhicules GPL ont été boostées par celles deLe constructeur roumain de véhicules accessibles propose tous ses modèles en version GPL à des prix bas.Dacia a battu des records de ventes sur le marché du véhicule neuf en 2021 avec 126 404 immatriculations (soit une hausse de 28,5 %) dontLa motorisation GPL bénéficie d'un prix moyen à la pompe deet affiche une différence moyenne de 0,74 euro le litre par rapport au prix du Sans Plomb 95 et de 0,66 euro le litre par rapport au Gazole (Source du prix au litre des carburants en euros : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr).Le GPL est près de 40% moins cher que l'essence et le Gazole à la pompe.Alors que les prix de l'essence et du gazole ont flambé en 2021, le prix du GPL est resté quasi stable en 2021 grâce à une taxation réduite (TICPE).Si la consommation du véhicule GPL est supérieure d'environ 18%, l'économie à l'usage est de plus en plus importante.Plus de 1 500 stations services réparties sur tout le territoire distribuent du GPL.Les véhicules GPL-essence possèdent une plus grande autonomie (grâce au cumul des deux réservoirs) ce qui permet de faire des pleins moins fréquemment.Le plein est réalisé simplement et en moins de 2 minutes grâce au pistolet présent sur les pompes.Un véhicule GPL émet moins de CO2 qu'un véhicule essence.Le GPL carburant n'émet pratiquement pas de particules fines, contrairement au diesel et à l'essence. Tous les véhicules GPL sont classéset peuvent circuler sans restriction en cas de pic de pollution.Les moteurs GPL sont développés pour tenir les mêmes objectifs kilométriques que leurs équivalents essence.Du fait des caractéristiques de la combustion du GPL, l'utilisation du GPL limite l'encrassement du moteur par rapport aux carburants diesel et essence.La combustion est totale et n'entraîne pas la présence de dépôts et de déchets à l'intérieur du moteur.En moyenne, la révision d'une voiture GPL doit être effectuée tous les 15 000 ou 20 000 km. Cette fréquence correspondant à celle d'un véhicule essence. Cette fréquence doit être respectée : un manque d'entretien régulier altère le fonctionnement du système GPL.