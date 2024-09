Un cuir issu du chanvre industriel pour habiller les voitures de demain

L'équipe de prédéveloppement de la marque Volkswagen travaille au développement d'unLe matériau est fabriqué à partir de, une plante cultivée pour l'industrie alimentaire.Le matériau biologique entièrement naturel est constitué d'une couche de matériau de revêtement appelé LOVR, un acronyme pour « leather-free » (sans cuir), « oil-free » (sans pétrole), « vegan » et « residue-based » (produit à partir de déchets industriels). Il est développé spécifiquement pour les besoins de l'industrie automobile Les fibres de chanvre et la solution adhésive bio sont mélangées à l'aide d'une technique spécifique puis traitées pour devenir un matériau de revêtement.Répondant aux principes de l'économie circulaire, le matériau est fabriqué à partir de chanvre provenant des champs de la région. Il est entièrement recyclable ou compostable à l'issue de son cycle de vie. Il est produit à partir de déchets de l'industrie du chanvre qui ne servent plus. La fabrication peut se faire sur des sites existants, ce qui permet d'adapter rapidement le volume de production. Le matériau est adapté à une production à grande échelle.Volkswagen a noué un partenariat avec la start-up allemande Revoltech, sise à Darmstadt, afin d'effectuer des recherches et de développer des matériaux durables fabriqués à partir de chanvre industriel.Le matériau produit à partir de chanvre bio provenant des déchets industriels pourrait être utilisé comme revêtement durable dans les modèles Volkswagen à compter de 2028.Le revêtement peut être fabriqué sur les sites industriels existants et recyclés ou compostés à la fin de leur cycle de vie dans l'automobile.Kai Grünitz, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du Développement Technique : « Dans notre recherche de nouveaux matériaux, nous sommes très ouverts à de nouvelles idées provenant de secteurs industriels divers et variés. Au sein du département de Développement Technique, nous nous attachons à faire émerger des solutions novatrices, créatives et durables pour favoriser un développement automobile économe en ressources sur l'ensemble de son cycle de vie. »Andreas Walingen, Directeur de la Stratégie de la marque Volkswagen : « L'utilisation durable des ressources constitue un pilier majeur de notre stratégie Accelerate, et à ce titre, elle est fermement ancrée dans nos esprits et dans nos actions. Notre objectif est de concilier les attentes des clients, les impératifs de développement durable et les intérêts de l'entreprise. » Selon lui, le partenariat entre Revoltech et Volkswagen constitue un excellent exemple d'une coopération qui bénéficie à la fois aux start-up et aux entreprises établies. Il permet de combiner de manière ciblée les forces respectives des deux entreprises, de développer des innovations dans des délais courts et de les introduire sur le marché automobile. »Lucas Fuhrmann, CEO et cofondateur de Revoltech : « Le matériau de revêtement novateur baptisé LOVR que nous développons et que nous testons pour le secteur automobile en partenariat avec Volkswagen est évolutif et révolutionnaire en matière de développement durable pour le secteur automobile. »