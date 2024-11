La technologie « Vehicle to Grid » permet d'utiliser l'électricité de la batterie du véhicule pour alimenter le réseau

La technologie(V2G) permet aux propriétaires de véhicules électriques d'utiliser l'électricité stockée dans la batterie de leur voiture pour alimenter leur maison ou la revendre au réseau.Les véhicules électriques équipés de la technologie « Vehicle to Grid » (V2G) peuvent jouer un rôle important dans l'augmentation du mix d'énergies renouvelables dans l'approvisionnement énergétique, en stockant de l'électricité d'origine éolienne ou solaire et en la renvoyant vers le réseau, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles.Le système bidirectionnel Nissan pour courant alternatif certifié au Royaume-Uni s'appuiera sur un chargeur embarqué permettant de réduire les coûts et d 'ainsi rendre la technologie accessible au plus grand nombre. Nissan vise à proposer son chargeur bidirectionnel pour courant alternatif à un prix comparable à un chargeur monodirectionnel disponible aujourd'hui.En plus de leur permettre de réduire leurs dépenses, le système « Vehicle to Grid » (V2G) de Nissan offrira aux propriétaires de véhicules électriques un contrôle et une flexibilité dans leur gestion de l'énergie via une application dédiée.En utilisant la technologie « Vehicle to Grid » (V2G) bidirectionnelle embarquée de Nissan, les propriétaires de véhicules électriques pourraient réduire le coût annuel d'alimentation d'un véhicule électrique de 50 % (Économies réalisées entre une charge intelligente et non intelligente, basées sur la facture d'énergie électrique d'un client britannique moyen selon la simulation EDF Dreev).La même technologie pourraient également réduire les émissions nettes de CO2 liées à la charge de 30 % par année et par véhicule électrique pour un ménage britannique moyen.Nissan a mené environ 40 projets pilotes « Vehicle to Grid » (V2G) menés dans le monde entier au cours de la dernière décennie.Suite à un projet réussi pendant un an à l'Université de Nottingham, au Royaume-Uni, Nissan est devenu le premier constructeur automobile à obtenir la certification G99 Grid avec une solution basée sur le courant alternatif (Certification réseau AC G99 UK par TUV Rheinland), nécessaire pour alimenter en électricité le réseau national britannique.L'objectif de Nissan Energy est de déployer la technologie V2G sur les marchés européens et au-delà, en offrant des solutions basées sur le courant alternatif ou continu, en adéquation avec les infrastructures locales et les exigences réglementaires.Hugues Desmarchelier, Vice President Global Electrification Ecosystem & EV Programs de Nissan, a déclaré : « La technologie que nous proposons à nos clients est susceptible de changer la façon dont nous percevons la voiture. Ce n'est pas seulement un moyen de se rendre d'un point A à un point B, mais aussi une unité de stockage d'énergie mobile, capable de faire économiser de l'argent à ses utilisateurs, de participer à la transition de nos systèmes énergétiques vers l'abandon des énergies fossiles et de nous rapprocher d'un avenir sans carbone.»« Nissan est fier de démocratiser la technologie au profit de la société. L'introduction d'une solution embarquée de recharge bidirectionnelle entraînera pour le client une réduction substantielle du coût d'intégration d'un futur véhicule électrique dans sa consommation énergétique et la possibilité d'utiliser la voiture comme source de revenus tout au long de son cycle de vie.»L'expérimentation de la technologie « Vehicle to Grid » (V2G) au Royaume-Uni a été financée en partie par l'Advanced Propulsion Centre du gouvernement britannique, un organisme créé pour soutenir et accélérer la transition de l'industrie automobile vers le zéro émission nette.Ian Constance, Chief Executive de l'Advanced Propulsion Centre (APC), a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante pour ce projet de recherche et développement collaboratif, dirigé par le Nissan Technical Centre Europe et soutenu par le Department for Business and Trade par l'intermédiaire de l'APC. Investir dans la technologie pionnière V2G et dans la R&D au Royaume-Uni fait partie d'une approche systémique de la décarbonation. »La ministre de l'Avenir des routes, Lilian Greenwood, a déclaré : « La technologie V2G est une innovation fantastique qui a le potentiel de faire économiser de l'argent aux citoyens et d'accélérer la transition du Royaume-Uni vers les véhicules électriques. »« Un réseau de transport plus écologique est une priorité essentielle pour ce gouvernement, et en collaborant avec l'industrie, nous renforcerons la confiance des consommateurs et atteindrons notre objectif commun de mettre davantage de véhicules électriques sur les routes. »Pendant cette expérimentation, Nissan a travaillé avec plusieurs partenaires, dont Dreev et Enovates.