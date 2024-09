Un matériau renouvelable issu de résidus d'écorce de bouleau utilisable dans les pneumatiques

Le fabricant descandinave Nokian Tyres a conclu un accord de développement avec une société suédoise de science des biomatériaux visant à ajouter aux pneumatiques un matériau renouvelable issu de résidus d'écorce de bouleau.Développé par la société suédoise de science des biomatériaux, Reselo AB, le Reselo Rubber est unLes tests préliminaires ont montré le potentiel de Reselo Rubber en tant que matériau utilisable dans les pneumatiques.L'objectif de l'accord de coopération est de davantage développer le matériau pour répondre aux propriétés exigeantes des pneumatiques et l'adapter en tant que matière première à la production à l'échelle industrielle de pneumatiques.« Les premiers tests en laboratoire mis en œuvre sur Reselo Rubber montrent un fort potentiel aux fins de remplacement des matériaux traditionnels à base de fossiles dans les pneumatiques. Le matériau est de plus non seulement renouvelable, mais nous pensons qu'il peut également être utilisé pour améliorer les caractéristiques relatives à la performance du pneumatique. Nous sommes ravis de le développer encore plus en coopération avec Reselo et espérons voir incorporé à l'avenir Reselo Rubber aux pneumatiques Nokian Tyres », déclare Heini Siekkinen, Responsable sénior, Recherche et durabilité chez Nokian Tyres.« Nous sommes fiers et ravis de nous associer à Nokian Tyres pour améliorer encore davantage la durabilité du plus grand segment de l'industrie du caoutchouc. Le partenariat avec Nokian Tyres marque une étape importante dans notre ambition de révolutionner l'industrie du caoutchouc avec un matériau biosourcé de haute performance », indique Henrik Otendal, PDG et l'un des fondateurs de Reselo.