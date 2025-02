Le module de pile à combustible Toyota de troisième génération offre la même longévité qu'un moteur diesel

a développé undans le cadre de ses efforts déployés en faveur de l'avènement d'une société hydrogène.Le module de pile à combustible de troisième génération Toyota est conçu pour répondre aux besoins spécifiques duen offrantLe nouveau module bénéficie, notamment sur le plan du, et garantit unepar rapport à la génération précédente.Outre les véhicules particuliers, le module de pile à combustible de troisième génération équipera également des véhicules utilitaires légers et poids lourds.Ce module de pile à combustible de troisième génération devrait être commercialisé(au plus tôt), au Japon, en Europe, en Amérique du Nord et en Chine.Le module de pile à combustible de troisième génération est présenté pour la première fois au salon H2 & FC Expo (International Hydrogen & Fuel Cell Expo), qui se tient à Tokyo, au Japon.Toyota voit en l'hydrogène un carburant susceptible de jouer un rôle important dans la neutralité carbone, et collabore activement avec des partenaires de différents secteurs. Toyota soutient, dans le cadre de ses activités de R&D, diverses initiatives en lien avec la production, le transport, le stockage et l'utilisation d'hydrogène. Afin de multiplier ses applications, accélérer son adoption et parvenir à la création d'une société hydrogène, une évolution continue de la technologie hydrogène est nécessaire. Dans ce cadre, le nouveau module de pile à combustible de troisième génération Toyota représente une avancée significative.Amélioration de la longévité, jusqu'à deux fois supérieure à celle de la précédente génération, atteignant un niveau comparable à celui des moteurs diesel et une conception ne nécessitant aucun entretien.Rendement énergétique multiplié par 1,2 par rapport à la génération précédente, soit un gain d'autonomie de 20 %.Coûts nettement réduits grâce aux innovations appliquées à la conception de la pile et aux processus de fabrication.Le module de pile à combustible de troisième génération peut être monté sur des véhicules utilitaires, véhicules particuliers et peut être utilisé dans des applications diverses telles que groupes électrogènes, trains et bateaux. Pour les véhicules particuliers, le rendement énergétique accru garantit une autonomie supérieure. Pour les poids lourds, le module de pile à combustible assure un niveau de longévité comparable à celui des moteurs diesel, ainsi qu'une puissance élevée. En outre, le module étant plus compact, il peut être plus facilement monté sur une variété d'utilitaires.Le module de pile à combustible de troisième génération a été développé d'après les retours des clients et les enseignements tirés des essais et démonstrations menés ces dernières années.En 2014, Toyota a commercialisé la Mirai et a vendu depuis environ 28 000 exemplaires de ce véhicule électrique à pile à combustible dans plus de 30 pays et régions. En parallèle, depuis 2019, le Groupe Toyota propose des modules de pile à combustible destinés à d'autres applications, telles que les bus, les trains et les groupes électrogènes fixes. Toyota a fourni plus de 2 700 modules de pile à combustible à plus de 100 clients à travers le monde.Au Japon, Toyota travaille avec de nombreux partenaires, notamment dans les préfectures de Tokyo et de Fukushima, afin de mettre en place ces modules dans le secteur professionnel et de contribuer à la création d'une société hydrogène.