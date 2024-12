Une centrale géothermique fournit 30 % de l'énergie nécessaire au fonctionnement du site industriel Stellantis de Caen

Le site industriel Stellantis de Caen inaugure une. Cette centrale géothermique permettra deet deLa centrale fourniraStellantis de Caen.La centrale géothermique chauffe les ateliers et les bâtiments tertiaires (80 000m2) tout en refroidissant les installations process.Le site Stellantis de Caen est une des premières installations industrielles à adopter ce type de solution en France, toutes activités confondues.Après 10 mois de travaux, la centrale géothermique est mise en service grâce à l'installation de 3 kilomètres de tuyaux, de 12 centrales de traitement d'air et 3 pompes à chaleur.Grâce à l'installation géothermique, l'usine Stellantis de Caen réalise aujourd'hui :- une réduction de 70% de sa consommation de gaz,- une baisse de 75% de ses émissions de CO2 - une diminution de 15% de sa consommation d'eau.L'installation permet à l'usine de couvrir 30% de ses besoins énergétiques de manière autonome.Sur la géothermie, l'usine Stellantis de Caen envisage d'aller plus loin en réalisant des forages supplémentaires lui permettant d'accroitre encore son autonomie, et de réduire sa consommation d'eau.Pour Stephane Lozach, Directeur du site industriel Stellantis de Caen « Cette installation est essentielle pour réduire les émissions CO2 du site. Elle constitue également un levier de performance pour nos installations en Normandie. Grâce à elle, nous pouvons diminuer nos dépenses énergétiques, et réduire notre dépendance aux fluctuations du marché ».La centrale géothermique Stellantis de Caen a bénéficié du soutien de l' Ademe et de fonds européens et pourrait bénéficier des aides France 2030.Le site industriel Stellantis de Caen emploie 1300 salariés qui réalisent les transmissions des véhicules Stellantis, notamment pour les véhicules hybrides et électriques.