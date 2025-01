Le diesel ne représente plus que 7,3% du marché automobile français en 2024

Dans un marché automobile de 1 718 417 voitures particulières neuves immatriculées en France en 2024, le diesel voit sa part de marché baisse de 2,4 points par rapport à 2023.La part du diesel en France en 2024 tombe(7,3%).L'essence de son côté baisse de 6,7 points pour représenter 29,5% du marché automobile français en 2023.La(29,5%) dépasse de plus de 400% le carburant Diesel (7,3%) en 2024.Les(dont mild hybride , full hybride et hybride rechargeable) représentent 42,8% du marché (735 288 véhicules hybrides dont 254 530 mild hybride, 334 366 full hybride et 146 392 hybride rechargeable).Dans cette classification hybride, un véhicule Mild hybride est un véhicule « hybride » doté d'une hybridation légère ne permettant de rouler en mode tout électrique.Par rapport à 2023, la croissance des ventes de véhicules hybrides atteint 23,5% dans un marché en baisse de 3,2%.Les véhicule électriques représentent 16,9% du marché (291 143 véhicules électriques dont 529 véhicules à pile à combustible / hydrogène), poussés par des incitations fiscales à l' achat en 2024, sous condition de ressources, sous la forme d'un bonus écologique et d'une prime de conversion pour le remplacement de vieux véhicules diesel.Les véhicules bicarburation GPL -essence représentent 57 661 véhicules, soit 3,4% du marché.Le superéthanol (hors véhicules hybrides) ne représente que 1 534 véhicules, soit 0,1% du marché.Le GNV totalise 81 immatriculations.La structure du marché automobile français se concentre sur la motorisation essence à 29,5% et sur les véhicules hybrides (mild hybride, full hybride et hybride rechargeable) à hauteur de 42,8%.Le marché est concentré à près de 53% sur les petites voitures de type mini-citadines et citadines Le non remplacement des mini-citadine Peugeot (Peugeot 108 ) et Citroën Citroën C1 ) en 2022 a entraîné le déclin de la catégorie des mini -citadines en l'absence d'offre.De nombreuses mini-citadines et citadines sont exclusivement proposées avec une motorisation essence (Hyundai i10 Toyota Aygo X, etc.).Les Renault Twingo et Volkswagen up ! ne sont proposées qu'en version essence ou avec une motorisation électrique.La rentabilisation du carburant diesel sur des voitures de type mini-citadines et citadines est peu évidente en raison de la faiblesse du nombre de kilomètres parcourus, de l'écart important de prix diesel/essence à l'achat et d'un faible écart du prix à la pompe entre les carburant diesel et essence.Enfin, les interdictions de circulation en ville avec une motorisation Diesel prévues à compter du 1er janvier 2025 dans certaines Zones à Faibles Emissions ZFE sont de nature à dissuader les acheteurs potentiels restants de la motorisation Diesel.Sans oublier la nécessité impérieuse pour les constructeurs de passer sous le seuil des 95 g de CO2/km (en moyenne) afin de ne pas être lourdement taxés financièrement.La tendance baissière du carburant Diesel est amenée à se poursuivre jusqu'à la disparition des véhicules à motorisation Diesel. On s'en approche à vive allure.2009: 70%2010: 71%2011: 72%2012: 73%2013: 67%2014: 64%2015: 57%2016: 52%2017: 47%2018: 39%2019: 34%2020: 31%2021: 21%2022: 16%2023: 10%2024: 7%: PFAPhoto de Engin Akyurt de Pexels