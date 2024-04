Le Geofencing active automatiquement le mode électrique des voitures hybrides rechargeables dans les ZFE

Le(Géorepérage en français) est une fonctionnalité d'un programme informatique qui permet deCette technologie de Gardiennage virtuel repose sur l'explosion du volume deUne alerte est envoyée lorsque l'appareil sur lequel tourne le programme informatique franchit les barrières géographiques virtuelles, en entrant dans la zone ou en la quittant.Le Géorepérage repose sur le(GPS). De nombreuses applications de geofencing incorporent Google Earth pour définir des barrières géographiques à partir de vues satellites.Le Geofencing est utilisé dans de nombreux secteurs. Pour suivre le trajet d'un camion dans le domaine du transport ou pour suivre les déplacements d'un prisonnier équipé d'un bracelet électronique dans le domaine pénitentiaire.Le service Geofencing permet d'activer automatiquement le mode Électrique des modèles hybrides rechargeables de DS Automobiles dans les zones à faibles émissions (ZFE), les zones qui visent à interdire la circulation des véhicules les moins propres par des restrictions de circulation.À l'approche d'une zone à faibles émissions, le conducteur est averti et, lors de l'entrée dans l'aire définie, le mode électrique du véhicule hybride rechargeable est automatiquement sélectionné si la quantité d'énergie restante dans la batterie haute tension est suffisante. L'efficience environnementale du véhicule hybride rechargeable est alors pleinement exploitée. Sur les motorisations hybrides rechargeables, le Geofencing permet d'optimiser l'utilisation des différentes énergies afin de réduire l'impact environnemental d'un trajet.Le service Geofencing repose sur la mise à jour de laLa zone à faibles émissions est marquée d'une aire verte et d'une icône sur la carte du système de navigation connectée des modèles hybrides rechargeables de DS Automobiles.Le mode actif de Geofencing est disponible sur les DS 4 E-Tense, DS 7 E-Tense et DS 9 E-Tense équipées de DS Iris System.Un mode passif de Geofencing est présent sur les moteurs électrique, essence, diesel et hybride pour avertir les conducteurs des zones à faibles émissions, avec la proposition d'un parcours alternatif si le trajet mène au-delà de l'aire concernée.Douze « ZFE » sont actuellement en vigueur en France : à Paris, Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier, Reims, Saint-Etienne, Grenoble, Clermont-Ferrand et Rouen.Une trentaine d'autres collectivités ont prévu de se joindre à cette liste.En Europe, une dizaine de pays présentent des restrictions de circulation équivalentes pour les véhicules les moins propres.