L'utilisation des pièces de réemploi dans le domaine de la réparation automobile reste basse

La loi française impose aux professionnels de l'automobile de proposer, dans le cadre des réparations automobiles , des(PIEC).Selon une l'étude GIPA « Etude conducteurs 2022 »,Pourtant,Dans le domaine de la réparation automobile , lorsque la réparation d'une pièce n'est pas envisageable techniquement, cela passe notamment par le recours aux pièces de réemploi.Les pièces certifiées sont préconisées de façon conjointe par l'expert et le réparateur lors de l'expertise du véhicule lors d'un sinistre auto . Il s'agit principalement de composants de carrosserie prélevés sur un véhicule avant sa destruction, qui sont commercialisés après démontage, contrôle et préparation pour être réutilisés sur un véhicule endommagé. Cette alternative positive d'économie circulaire trouve son intérêt lorsque la pièce d'occasion est disponible rapidement.Le recours à une pièce de réemploi représente une part de près de 16% des réparations automobiles pour la Matmut. Ce taux peut évoluer avec des gains sur les délais de fourniture des pièces de réemploi, des interactions plus ouvertes entre les recycleurs, les réparateurs et les experts...).La Matmut ambitionne de faire progresser le pourcentage des réparations automobiles intégrant au moins une pièce de réemploi suite à un sinistre à 20% à fin 2024.La promotion de l'économie circulaire dans le domaine de la réparation automobile passe par la mobilisation des réparateurs.La solution proposée par Valused, retenue par la Matmut, permet d'augmenter le niveau de service apporté aux réparateurs ne matière de pièces de réemploi à savoir : la qualification des produits, un support client et technique téléphonique, une livraison sous 24 heures, un service après-vente ainsi qu'un service de conciergerie pour des pièces difficilement trouvables, ou encore indisponibles sur le marché.Lancée en juin 2023, la plateforme Valused.fr a pour ambition de devenir le distributeur de pièces reconditionnées privilégié des professionnels de l'automobile.Il s'agit d'un composant disponible, issu d'un centre de véhicules hors d'usage (VHU) agréé par l'État, pouvant être réutilisé sur le véhicule assuré, dans le cadre de son entretien ou de sa réparation.Commentant la mise en place du partenariat avec Valused, Stéphane Muller, membre du Comité Exécutif du Groupe Matmut, en charge de la Direction Assurances IARD a déclaré : « Les avantages de ce que nous mettons en place avec notre partenaire sont nombreux pour les réparateurs automobiles : accéder plus simplement et rapidement aux pièces de réemploi, gagner du temps pour la fourniture des pièces, participer à la réduction de l'impact environnemental, proposer des tarifs plus accessibles - jusqu'à 70% moins cher que l'équivalent du neuf... tout ceci également au bénéfice final de nos sociétaires et in fine en faveur de plus de sobriété énergétique ».Julien Dubois, CEO de Valused a précisé : « L'engagement de la Matmut pour l'économie circulaire est exemplaire et ambitieux. Nous sommes très honorés d'avoir été choisis pour contribuer à la réalisation concrète de cet engagement : dans 90% des dossiers, une solution circulaire est disponible dans notre gamme. Les réparateurs agréés Matmut peuvent compter sur le soutien total des équipes Valused pour développer la pièce issue de l'économie circulaire dans les meilleures conditions financières, logistiques et de qualité ».: Matmut: étude GIPA Etude conducteurs 2022. Questions posées à 3 900 conducteurs français : « Pour réparer votre voiture , seriez-vous intéressé par la pose de... ? »