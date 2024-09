Le centre de recyclage et de désassemblage BMW trace la voie vers l'économie circulaire

Depuis 30 ans, le centre de recyclage et de désassemblage (Recycling and Dismantling Center) BMW développe et teste des processus permettant leL'expertise acquise au centre de recyclage et de désassemblage est partagée avec un réseau mondial de l'industrie du recyclage et contribue à promouvoir la mise en place d'uneLe centre est idu groupe BMW, garantissant que la recyclabilité d'un véhicule en fin de vie est prise en compte dès le départ grâce au principe de l'éco-conception.Compte tenu des nouvelles réglementations visant à la mise en place d'une économie circulaire dans l'industrie automobile, le centre de recyclage et de désassemblage BMW jouera un rôle plus important à l'avenir pour améliorer la recyclabilité des véhicules.Laen Allemagne.Lesprovenant de véhicules hors d'usage dans la production de voitures neuves sont notammentL'un des facteurs clés du recyclage des matériaux sur des véhicules en fin de vie est, car ils sont plus faciles à recycler grâce à leur plus grande pureté.Chaque année, le centre de recyclage et de désassemblage BMW recycle plusieurs milliers de véhicules. La plupart sont des véhicules de présérie qui ont été utilisés pour les essais et ne peuvent pas être vendus. Les prototypes de développement sont démontés selon un processus standardisé qui se concentre sur l'identification des composants de série réutilisables et des matériaux adaptés au recyclage.BMW a joué un rôle important dans la mise en place de la plateforme IDIS (International Dismantling Information System), sur laquelle le centre de recyclage et de désassemblage publie ses données et ses constatations. Les données sont mises à disposition des entreprises de recyclage du monde entier. Environs 3 000 organisations dans 32 pays utilisent actuellement gratuitement la base de données commune sur le recyclage pour apprendre comment démonter les composants recyclables de manière rentable et récupérer les matériaux de qualité.Le développement et l'amélioration des processus de recyclage s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour réduire l'empreinte environnementale, tandis que la conservation des ressources contribue également à réduire les émissions carbone.Le recyclage des véhicules au centre de recyclage et de désassemblage commence par la libération contrôlée des systèmes de rétention et le pompage de tous les fluides. Un procédé breveté par BMW est utilisé pour neutraliser les substances chimiques des airbags. L'huile est éliminée des amortisseurs à l'aide d'un dispositif spécialement développé.Lors de la phase de démontage, l'accent est mis sur le recyclage des composants individuels.Les composants fonctionnels en parfait état et ayant le statut de série ne sont pas éliminés, mais transmis à des revendeurs agréés pour la revente.Lors du démontage mécanique du reste du véhicule, certains matériaux, tels que le cuivre contenu dans les faisceaux de câbles, sont séparés à l'aide d'une excavatrice spécialement conçue.Une fois le bloc moteur et la boîte de vitesses retirés, le véhicule restant est pressé et broyé dans une installation de recyclage externe.Le démantèlement ciblé des métaux contribue à ce que les déchets d'aujourd'hui deviennent , dans la mesure du possible et avec la meilleure qualité possible, les matières premières de demain.C'est important, non seulement d'un point de vue environnemental, mais également d'un point de vue financier.Tout comme le cuivre, les métaux utilisés dans le groupe motopropulseur génèrent des revenus élevés.Le démontage séparé du convertisseur catalytique est rentable en raison des métaux précieux qu'il contient.