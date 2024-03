Le démonstrateur technologique électrique Vision EQXX de Mercedes affiche un efficacité énergétique record

Le démonstrateur technologiquese distingue par une efficacité énergétique record.Le véhicule de(longueur : 4,975 mm / largeur : 1,870 mm / hauteur : 1,348 mm) est doté d»un moteur d»uneet d»uned»une tension nominale supérieure à 900 Volts.Le démonstrateur affiche unet unLors de son troisième voyage, le programme technologique Vision EQXX de Mercedes a démontré que même le désert d'Arabie, avec des températures ambiantes allantCelsius, n'était pas un obstacle face à l'efficacité énergétique record du prototype.Sur un itinéraire difficile comprenant des rues urbaines animées et un désert, le véhicule d'essai électrique, a affiché une(consommation embarquée sans pertes de charge) en circulant à une vitesse moyenne de 79,4 km/h.Cette consommation basse équivaut àpour un véhicule à essence.Markus Schäfer, membre du Conseil d'Administration de Mercedes-Benz Group AG, Directeur de la Technologie, indique : "Avec une consommation exceptionnelle de seulement 7,4 kWh/100 km (consommation embarquée sans pertes de charge), le Vision EQXX continue de fournir des données précieuses pour le développement continu des technologies avancées sur l'efficacité électrique. Comme prévu, tous les systèmes ont parfaitement fonctionné dans les conditions du désert, gérant avec aisance les défis tels que la finition et la température de la surface de la route ainsi que la poussière. Une preuve supplémentaire que la propulsion électrique est prête pour les marchés mondiaux. "Le point de départ du projet dans la péninsule arabique a été le Mercedes-Benz Center de Riyad, en Arabie saoudite. La destination était le Brand Center Mercedes-Benz de Dubaï, dans les Émirats arabes unis. L'itinéraire de 1 010 km a été parcouru en 14 heures et 42 minutes.Ayant quitté Riyad à 4 heures de 15 minutes avec une batterie pleine, le Vision EQXX avait encore 309 kilomètres d'autonomie lorsqu'il est arrivé à Dubaï à 19 heures et 57 minutes. L'itinéraire comprenait des sections urbaines et suburbaines à Riyad et à Dubaï avec une circulation dense ainsi que de longues sections d'autoroute à travers le désert.Le prototype Vision EQXX a prouvé à deux reprises sa capacité à parcourir plus de 1 000 kilomètres avec une seule charge.L'objectif de ce troisième test était de maximiser l'efficacité dans tous les domaines et d'examiner les performances du système électrique dans les conditions extrêmes du désert. La gestion thermique avancée de la voiture s'est avérée particulièrement intéressante dans la chaleur sèche du désert, qui peut atteindre 34 degrés Celsius. Le système intelligent à la demande a permis de maintenir la chaîne de traction électrique et l'habitacle au frais. Le système de climatisation a fonctionné pendant le voyage avec un impact négatif minimal sur l'efficacité énergétique, en partie grâce à la pompe à chaleur multisource.Le soleil du désert a permis aux ingénieurs Mercedes d'examiner de près les performances du toit solaire du Vision EQXX. Les 117 cellules solaires sont utilisées pour alimenter plusieurs équipements auxiliaires, ce qui réduit la consommation d'énergie du système à haute tension et améliore l'efficacité globale. Lors du trajet vers Dubaï, le système a récolté 1,8 kWh d'énergie solaire, ce qui a permis d'augmenter l'autonomie d'environ 24 km.Les données recueillies sur l'influence du vent et du soleil sur l'efficacité énergétique sont également pertinentes pour l'analyse comparative avec les essais précédents. Outre la température du soleil, les mesures comprennent également l'angle et la direction de la lumière solaire.L'un des facteurs les plus importants de l'efficacité énergétique d'un véhicule est la personne au volant.L'équipe de conducteurs qui a participé à ce voyage est composée d'experts Mercedes expérimentés. Pour maximiser l'efficacité énergétique, ils ont tiré pleinement parti de l'assistant intelligent d'efficacité de la voiture. Celui-ci rassemble un large éventail d'informations disponibles et suggère en temps réel le style de conduite le plus efficace. Il s'agit notamment de données telles que la direction et l'intensité du soleil et du vent. Lors de vents latéraux difficiles le long de la côte des Émirats arabes unis, le système a aidé les conducteurs à ajuster leur vitesse en conséquence. Pour obtenir un rendement solaire maximal lors des arrêts, l'équipe a garé le Vision EQXX dans l'alignement du soleil à l'aide de l'écran d'information solaire (Tech View).Démarrage : Mercedes-Benz Center, Riyad, 8 mars 2024, 4h15 (AST)Arrivée : Mercedes-Benz Brand Center, Dubaï, 8 mars 2024, 19 h 57 (GST)Itinéraire de voyage : Riyad, Haradh, Al Batha, Abu Dhabi, DubaïDistance parcourue : 1 010 kmDurée totale du trajet / en mouvement : 14:42 h / 12:45 hVitesse moyenne : 68,7 km/h y compris la statique du véhicule (1:57 h en raison du passage de la frontière et du changement de conducteur) / 79,4 km/h en mouvementVitesse maximale : 140 km/hConsommation moyenne : 7,4 kWh aux 100 km, soit environ 0,9 litre aux 100 km pour un véhicule à essence km (consommation embarquée sans pertes de charge)