291 143 véhicules électriques particuliers vendus en France en 2024

Les ventes departiculiers en France ont atteinten 2024, soitEn 2023, il s'était vendu 298 522 véhicules électriques particuliers en France (pour 202 928 véhicules en 2022, 162 106 véhicules en 2021, 110 916 véhicules en 2020, 42 763 véhicules en 2019, 31 055 véhicules en 2018, 25 983 véhicules en 2017, 21 752 véhicules en 2016, 17 268 véhicules en 2015, 10 560 véhicules en 2014 et 8 779 véhicules en 2013).Dans un marché automobile français de 1 718 417 de véhicules particuliers, le volume de vente des voitures électriques est significatif.Le véhicule électrique représentede véhicules particuliers, tous carburants confondus, en 2024.Les ventes de véhicules électriques représentent un peu plus de la moitié des ventes de véhicules essence.Le véhicule électrique a bénéficié tout au long de l'année 2024 d'un soutien massif et continu par les pouvoirs publics via le bonus écologique et la prime à la conversion.Le véhicule électrique a également bénéficié des annonces continuelles relatives aux interdictions de circulation en ville des véhicules à motorisations thermiques en cours sur certaines métropoles et à venir.Par ailleurs, les contraintes et incitations visant à pousser les collectivités territoriales et les entreprises publiques et privées à acquérir des véhicules électriques demeurent importantes.Enfin, et c'est un élément majeur, il est fait obligation aux constructeurs automobiles de respecter des seuils d' émissions de CO2 qui nécessitent impérativement la vente massive de véhicules électriques zéro émission (en roulant) au titre de la réglementation européenne dite "CAFE" (Corporate Average Fuel Economy).Sans oublier les prochaines interdictions de circulation des véhicules thermiques programmées dans les grandes métropoles françaises.Pour autant, le total des ventes annuelles marque une baisse de 2,3 % dans un marché en baisse de 3,2 %.Etant donné le poids des incitations financières faites aux acheteurs, des obligations faites aux acheteurs professionnels, aux lourdes amendes financières pesant sur les épaules des constructeurs en cas de dépassement des seuils d' émissions de CO2 , cette progression importante du marché de la voiture électrique ne constitue en rien un engouement pour les véhicules électriques.Il s'agit juste d'une marche forcée vers un objectif politique de mobilité individuelle décarbonée dont on ne connait pas encore tous les effets (recyclage des batteries incomplet à ce jour, capacité du réseau électrique à recharger les véhicules électriques en circulation lors des pics de consommation électrique ou plus globalement durant l'hiver, etc.).L'évolution du marché automobile allemand donne un éclairage précis sur le côté artificiel du marché de la voiture électrique en 2024.En Allemagne, le marché automobile électrique a été stoppé net par l'arrêt brutal de la prime écologique sur les véhicules électriques le 18 décembre 2023.Sur l'année 2024, les immatriculations de voitures électriques à batterie en Allemagne ont chuté de 27,4 % à 381.000 unités, d'après les chiffres publiés par l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).154 694 points de recharge électrique ouverts au public en France 31 décembre 2024 (source : Gireve).Selon le gouvernement, plus de 1 700 000 bornes sont installées en France en septembre 2024, que ce soit à domicile, en entreprise ou dans l' espace public (Info.gouv.fr).Avere France