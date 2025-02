Un lubrifiant conçu à partir d'huiles régénérées

TotalEnergies Lubrifiants, acteur de référence dans le secteur des lubrifiants, innove avec le lubrifiant Quartz EV3RUneest produite encollectées dans les garages automobiles et ateliers de réparations poids lourds. Les huiles usagées sont purifiées et traitées par distillation et hydrogénation dans des unités spécialisées pour restaurer les propriétés d'origine du lubrifiant.L'huile de base appelée huile régénérée estpour fabriquer un lubrifiant aussi performant qu'un lubrifiant conventionnel.Le procédé de régénération est deux fois moins consommateur d'énergie que le raffinage d'une huile conventionnelle et peut être répété indéfiniment, limitant ainsi la production de déchets.Les huiles de bases de la gamme EV3R sont remplacés, selon les références, par 50% à 100% d'huile de base régénérée. Le lubrifiant offre, selon TotalEnergies Lubrifiants, un niveau de performance équivalent à celui des lubrifiants formulés à partir d'huiles conventionnelles.Les équipes Recherche et Développement de TotalEnergies Lubrifiants ont majoritairement remplacé les huiles de base conventionnelles par des huiles recyclées pour élaborer la gamme EV3R.L'objectif est deApprouvée par de nombreux constructeurs automobiles, la gamme EV3R de TotalEnergies Lubrifiants garantit fiabilité et longévité des moteurs.Le développement du lubrifiant Quartz EV3R est fondé sur le concept « 3R » : Réduire, Réutiliser, Régénérer. La démarche vise au réemploi des différents composants au bénéfice de la réduction des déchets. Les emballages 1 litre et 5 litres sont composés de 50% de plastique recyclé (hors bouchon et étiquette).La gamme Quartz EV3R est disponible dans certaines grandes et moyennes surfaces et enseignes spécialisées.Claire Nicolosi, Directrice Lubrifiants France : " Chez TotalEnergies Lubrifiants, nous nous engageons à accompagner le marché vers l'usage des huiles de réemploi sans sacrifier la performance. Nous ouvrons la voie avec la première gamme de lubrifiants élaborés à partir d'huiles régénérées approuvées par les constructeurs."Infographie: TotalEnergies Lubrifiants