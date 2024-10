L'usine de recyclage Mercedes-Benz de Kuppenheim permet de boucler le cycle des batteries

ouvre sa premièreL'usine est basée à Kuppenheim, dans le pays de Bade, dans le sud de l'AllemagneL'usine de recyclage de Mercedes utilise un. Contrairement aux procédés de recyclages traditionnels, le, créant ainsi une véritable économie circulaire permettant de réduire la consommation de ressources primaires.Desdans de nouvelles cellules de batteries pour les futurs véhicules Mercedes -Benz électriques.L'usine de recyclage de batteries Mercedes-Benz couvre toutes les étapes,Le processus mécaniquedans un processus complexe en plusieurs étapes. Le processus hydrométallurgique en aval est dédié à ce que l'on appelle. Ce sont les. Les métaux précieux comme le cobalt, le nickel et le lithium sont extraits individuellement dans un processus chimique en plusieurs étapes. Ces matériaux recyclés sont issus de batterie et peuvent être utilisés dans la production de nouvelles cellules de batteries.Contrairement à la pyrométallurgie, le processus hydrométallurgique est moins intensif en termes de consommation d'énergie et de déchets de matériaux. Ses basses températures de processus allant jusqu'à 80 degrés Celsius signifient qu'il consomme moins d'énergie.L'usine de recyclage de batteries Mercedes-Benz de Kuppenheim a une capacité annuelle de 2 500 tonnes. Les matériaux récupérés entrent dans la production de plus de 50 000 modules de batterie pour les modèles Mercedes-Benz entièrement électriques.L'expérience acquise pourrait progressivement contribuer à augmenter les volumes de production à moyen et long terme.Mercedes-Benz adopte une approche holistique de la circularité des systèmes de batterie et se penche sur trois thèmes principaux : la conception circulaire, le maintien de la valeur et la fermeture de la boucle des matériaux.Dans une logique circulaire et dans un souci de préservation des ressources, l'entreprise propose des batteries reconditionnées comme pièces de rechange pour tous ses véhicules électriques Le partenaire technologique de Mercedes-Benz pour l'usine de recyclage des batteries est Primobius, une coentreprise entre l'usine allemande, la société d'ingénierie mécanique SMS group et le développeur australien de technologies de processus Neometals.Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz explique : « Mercedes-Benz s'est fixé pour objectif de construire les voitures les plus désirables de manière durable. En tant que pionnière de l'ingénierie automobile , la première usine intégrée de recyclage de batteries mécano-hydrométallurgiques d'Europe marque une étape clé dans l'amélioration de la durabilité des matières premières. Avec nos partenaires de l'industrie et de la science, nous envoyons un signal de force d'innovation pour la mobilité électrique durable et la création de valeur en Allemagne et en Europe. »