Volvo utilise de l'acier recyclé à émissions quasi nulles dans certains composants du SUV électrique EX60

utilise de l'dans certains composants du prochain SUV électrique EX60 produit en série à partir de 2025, ainsi que dans d'autres véhicules Volvo basés sur l'architecture de voiture SPA3 de nouvelle génération.« L'une des principales sources d' émissions de CO2 dans notre processus de production est l'acier que nous utilisons pour construire nos voitures , représentant en moyenne 25 % de toutes les émissions liées aux matériaux pour un nouveau véhicule Volvo , explique Francesca Gamboni, Directrice Chaîne d'approvisionnement et Fabrication Volvo. Nous travaillons pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2040, et la réduction des émissions liées à l'acier présente un véritable potentiel pour faire bouger les lignes. »L'acier recyclé à émissions quasi nulles est. Il est essentiel que cet acier recyclé réponde aux mêmes exigences de sécurité que l'acier primaire en termes de résistance et de durabilité.En plus d'acheter de l'acier recyclé à émissions quasi nulles, Volvo vend également de la ferraille d'acier, ce qui lui permet de maintenir les matériaux à la valeur la plus élevée dans un système en circuit fermé.Le système en circuit fermé de SSAB permet de recycler la ferraille d'acier, réduisant les émissions de CO2 et rallongeant la durée d'utilisation des matériaux et des ressources naturelles. Par rapport à l'acier produit traditionnellement en Europe, l'acier recyclé de SSAB génère près de 100 % de moins d'émissions de CO2 dans ses propres activités et est fabriqué avec un contenu recyclé à près de 100 %.« L'acier est un matériau important pour assurer la sécurité, la résistance et la durabilité de nos produits et, traditionnellement, il contribue de manière significative à nos émissions de carbone, explique Francesca Gamboni. En signant cet accord , nous avons franchi une étape importante dans la réduction de l'impact sur l' environnement et la sensibilisation à l'utilisation de matériaux recyclés au sein de notre réseau de fournisseurs. »