Les ateliers de peinture génèrent environ 65 % des émissions totales de CO2 d'une usine automobile

Lessont. Ils génèrent également environ(utilisation des ressources de l'usine dans l'atelier de peinture. Gaz naturel: 60%; Eau: 55%; Électricité: 50%).L'atteinte de la réalisation de l'ambition de devenir carbon net zero passe par les ateliers de peinture.Stellantis vise à devenir carbon net zero d'ici 2038.Grâce aux transformations réalisées, les ateliers de Peinture de Stellantis ont réduit leur consommation d'énergie de 27 % par rapport à 2021. Ils visent une réduction de 50 % d'ici à la fin de 2025 pour atteindre une moyenne de 321 kWh/véhicule.Dans les processus de peinture Stellantis, différents procédés de peinture à base de solvant et d'eau sont utilisés. La variété de niveaux d'automatisation et de technologie ouvre de nombreuses opportunités de réduction de la consommation d'énergie et d' émissions de CO2 Trois domaines clés de transformation ont été identifiés pour des actions immédiates et à moyen terme.L'une des évolutions majeures consiste à diminuer le nombre d'opérations de cuisson pendant le processus de peinture. Le passage à un processus dit « 4-Wet » (compact) par rapport au processus traditionnel de peinture « 2-Wet » permet d'appliquer quatre revêtements avec seulement deux fours de durcissement. Le processus de peinture « 2-Wet » nécessite de chauffer et de sécher chaque revêtement avec quatre fours à gaz qui consomment de l'énergie. Le procédé « 4-Wet » permet également de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 %.En 2022, l'atelier de peinture Stellantis de Gliwice, en Pologne, a commencé à produire en « 4-Wet ». Il affiche une consommation d'énergie de 245 kWh/véhicule.14 autres ateliers de peinture Stellantis achèveront leur transformation vers le procédé « 4-Wet » en 2024 : neuf en Europe, trois en Amérique du Nord et deux en Amérique du Sud.D'ici à la fin de 2024, Stellantis aura passé 70 % (25) de ses ateliers de peinture en processus « 4-Wet ».Tous les nouveaux ateliers de peinture sont conçus avec ce processus de peinture « 4-Wet ».L'électrification des ateliers de peinture est un autre facteur de réduction des émissions de CO2 . Traditionnellement, les fours en peinture sont alimentés au gaz naturel. Les nouveaux ateliers de peinture sont construits avec des fours électriques. En parallèle, les fours existants passent d'une alimentation au gaz naturel à l'électricité verte ou renouvelable.Les initiatives de réduction de la consommation d'énergie, telles que le recyclage de l'air des cabines de peinture, combinées à l'électrification, offrent les meilleures synergies en termes d'efficacité des dépenses d'investissement et de réduction des émissions de CO2.L'impact du passage du gaz naturel à l'électricité pour les fours de cuisson est encore plus significatif lorsque de l'électricité verte (photovoltaïque, éolienne, géothermique et biomasse) est achetée ou autoproduite.Le programme de Stellantis prévoit de synchroniser le plan de transformation de l'électrification de chaque usine avec le plan d'autonomie énergétique de l'entreprise afin de couvrir 75 % des ateliers de peinture.Parallèlement, les projets d'électrification en Espagne, notamment une nouvelle chaîne de peinture bi-ton à Madrid avec un four électrique et une nouvelle cabine de peinture, ainsi que l'électrification de l'atelier de peinture de Saragosse, lanceront l'utilisation de fours e-coat en 2025.Au cours des deux dernières années, les équipes Peinture de Stellantis ont développé et validé une nouvelle génération d'agents d'étanchéité innovants, de peintures et d'e-coats à basse température de cuisson, offrant ainsi à plusieurs usines de nouvelles possibilités de réduire leurs émissions de CO2 :L'e-coat à température de cuisson réduite, dont la première utilisation a été faite en France, a été déployé dans plusieurs ateliers de peinture Stellantis et a permis de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les coûts.Une génération de nouveaux produits d'étanchéité à basse température de cuisson a permis la mise en œuvre de la technologie « 4-Wet » dans les ateliers de peinture à base de solvants en Angleterre, en France, au Portugal et en Espagne, car elle a permis de lever de nombreuses contraintes.Une nouvelle génération de processus de peinture monocouche bi-ton a été mise en œuvre au Brésil et a été déployée dans d'autres régions.Le nouvel atelier de peinture de l'usine Stellantis de Sochaux, en France, dont l'ouverture est prévue en 2025, est emblématique de la stratégie globale Stellantis de transformation des ateliers de peinture, englobant l'électrification, la réduction de la consommation d'énergie et la diminution de l'empreinte écologique. Ce sera le premier atelier de peinture Stellantis neutre en carbone dans le monde.: Stellantis