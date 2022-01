Le Suzuki Vitara embarque une motorisation hybride auto-rechargeable

Leadopte uneLe système hybride Suzuki combine unavec uneet uneL'ensemble travaille avec uneà six rapports Auto Gear Shift (AGS).Le moteur électrique, positionné à la sortie de la boîte, entraîne directement l'arbre de transmission et compense les ruptures de couple.L'autonomie en tout-électrique est augmentée en coupant le bloc thermique et en leLa puissance cumulée du système hybride atteintLe moteur 1.5 Dualjet Hybridest entièrement autonome et n'a pas besoin d'être branché pour que sa batterie se recharge.Il permet deSelon les configurations, il officie seul dans les phases de démarrage à faible vitesse et peut se passer de l'aide du moteur thermique à charge et allure modérées, tout comme à vitesse stabilisée.Lors de plus fortes charges sur l'accélérateur, il assiste le bloc thermique et limite les besoins en carburant.Le système hybride Suzuki proposeEn mode, le système hybride combine les deux énergies pour plus de dynamisme, utilisant néanmoins le plus souvent possible l'énergie électrique pour limiter la consommation En mode, la priorité est donnée à la propulsion électrique pour une évolution moins énergivore.Le moteur hybride auto-rechargeable 1.5 Dualjet du Vitara affiche des émissions de CO2 de 121 g par kilomètre et une consommation mixte de 5,3-5,4 litres aux 100 kilomètres en deux roues motrices.Avec la transmission intégrale AllGrip, les émissions de CO2 sont de 132 g pour une consommation mixte de 5,8 litres aux 100 kilomètres.