La Jeep Compass embarque une motorisation hybride

Lase décline dans une versionLa Jeep Compass e-Hybrid embarque un, délivrant 130 chevaux et un couple de 240 Nm, associé à uneLe moteur 4 cylindres a été conçu pour une utilisation hybride afin d'optimiser la consommation de carburant.Il fonctionnequi améliore l'efficacité thermique et offre un taux de compression élevé (12,5:1), une culasse avec une chambre de combustion compacte , un double calage variable des soupapes et des conduits d'admission spéciaux « high-tumble ».Le système d'injection directe à haute pression fonctionne jusqu'à 350 bars.Le moteur à essence délivre une puissance de 130 ch, tandis que le couple atteint 240 Nm.Un générateur de démarrage à courroie est installé dans le moteur à essence, afin de garantir des transitions rapides et silencieuses lors du redémarrage.La technologie e-Hybrid intègre un(20 ch) délivrant(135 Nm au niveau de l'entrée de la transmission).Le système e-Hybrid permet au véhicule de seLe système hybride permet une propulsion entièrement électrique au lancement, à basse vitesse, en croisière et dans les manœuvres de stationnement.Lecomprend le système de freinage intelligent qui inclut une fonction de « recharge automatique » utilisant un freinage régénératif mixte pour maximiser la récupération de l'énergie cinétique et améliorer l'efficacité.Grâce au système de propulsion, le modèle hybride offre une expérience de conduite polyvalente et relaxante, avec diverses fonctions permettant au véhicule de se déplacer en mode électrique (« fonctions EV »).Le mode Silent Start démarre le véhicule sans qu'il soit nécessaire d'allumer le moteur ICE, grâce à un mode de conduite silencieux purement électrique « EV ».Le mode Récupération d'énergie récupère l'énergie qui serait autrement gaspillée lorsque le véhicule décélère (e-Coasting) et lors du freinage régénératif.Le mode Boost & Load Point Shift « e-Boosting » permet d'augmenter le couple aux roues grâce au moteur électrique qui complète le moteur thermique. En profitant du couple (d'entraînement ou de freinage) fourni par le moteur électrique, il est possible d'optimiser le point de fonctionnement du moteur thermique.Le mode Electric Drive permet au véhicule de se déplacer en silence et sans émissions en utilisant uniquement le moteur électrique, tandis que le moteur essence est éteint.La Jeep Compass e-Hybrid peut fonctionner dans différents scénarios de conduite en utilisant uniquement le moteur électrique (et avec le moteur thermique éteint). Ceci est rendu possible grâce à une série de modes de fonctionnement électrique connus sous le nom de « capacités EV », qui incluent :: le véhicule démarre en utilisant uniquement le moteur électrique, lors du démarrage ou du redémarrage aux feux de signalisation.: le moteur électrique assure le démarrage normalement observé dans les véhicules automatiques, à une vitesse qui peut varier de 0 km/h à l'équivalent du moteur thermique au ralenti en première vitesse, ou en marche arrière (par exemple lors de manœuvres).: le véhicule peut continuer à rouler dans un embouteillage, en suivant un schéma « stop & go » en mode tout électrique.: simplifie les manœuvres de stationnement, qui peuvent être effectuées en utilisant uniquement la propulsion électrique, afin de garantir une expérience pratique et silencieuse.Les capacités électriques EV sont disponibles en fonction de l'état de charge de la batterie et de la puissance requise.L'ensemble offre une consommation et des émissions de CO2 jusqu'à 15 % inférieures à celles de la version essence précédente.