Le pneu concept Nokian Green Step est réalisé avec des matériaux recyclés ou renouvelables

Nokian Tyres présente unLeutilisé dans la conception du pneu Green Step est. Il estLa quasi-totalité dessont issus deLasert de remplissage principal pour la chape et le flanc du pneu.Larenouvelable est utilisée pour rendre le pneu plus résistant.La majorité de tous les composants du pneu concept Green Step sont issus de matériaux recyclés.Leutilisé dans le composé du caoutchoucLeutilisé sur la face interne, l'utilisé pour les ceintures et lesdans la structure sont issus deLe pneu concept Nokian Tyres Green Step est un pneu hiver conçu pour rouler sur la neige et la glace.Certains des matériaux utilisés dans le pneu ont été utilisés dans des pneus Nokian Tyres précédents.Le caoutchouc naturel est un matériau important dans la composition des pneus.Des sources alternatives au caoutchouc naturel, comme la plante de guayule, font l'objet de recherches.Les huiles végétales sont courantes dans les pneus Nokian Tyres. Depuis 2005, Nokian Tyres a cessé d'utiliser des huiles essentielles.D'ici 2030, 50 % de toutes les matières premières utilisées pour la fabrication des pneus Nokian Tyres devraient être recyclées ou renouvelables.« Les conducteurs sont de plus en plus intéressés par la durabilité de leurs pneus, nous devons donc répondre à cette demande en créant des pneus dans ces normes. Elle met également la pression sur l'industrie pour développer des matériaux plus respectueux de l' environnement , de même qu'au niveau de la technologie de fabrication des pneus, qui doit s'adapter afin d'utiliser ces matériaux. Avec un concept tel que le Green Step, nous pouvons repousser les limites. Tout le monde y trouve son compte, et en particulier l'environnement », déclare Jouko Ilomäki, responsable du développement de Nokian Tyres.« Nous avons appris de nouvelles choses lors de chaque innovation réalisée pour la conception du pneu. Par exemple, l'une des tâches les plus difficiles était de remplacer complètement le caoutchouc synthétique par un caoutchouc naturel, ce que nous avons finalement réussi à faire », déclare Ilomäki.« Nous pensons que l'utilisation de caoutchouc recyclé et notamment le noir de carbone, sera une tendance dans la conception de pneu à l'avenir. Pour 2030, nous aurons plusieurs nouveaux fournisseurs et une technologie plus avancée. De plus, la demande de matière première contenant des composants recyclés ou renouvelés va augmenter. Nous sommes très heureux d'être en mesure d'intégrer actuellement autant d'éléments dans le Green Step », déclare Ilomäki.