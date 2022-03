Le crossover urbain Nissan Juke reçoit une motorisation hybride

Le crossover urbain Nissan Juke adopte une motorisation électrifiée

Lereçoit unecombinant un moteur essence de 94 ch et un moteur électrique de 49 ch.La motorisation hybride du Juke est issue de l'Alliance Renault -Nissan-Mitsubishi.Elle se compose d'un Nissan de nouvelle génération spécialement développé pour fonctionner dans une architecture hybride. Il développe une puissance de 69 kW (94 ch) et 148 Nm de couple.Côté électrique, Nissan fourni lequi développe 36 kW (49 ch) et 205 Nm de couple, tandis que Renault fourni l'de 15 kW (20 ch), l'onduleur et la batterie refroidie par eau de 1,2 kWh, ainsi que la boîte de vitesses.Le résultat est une motorisation offrant 25 % de puissance en plus que le moteur à essence du Juke, avec une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 40 % en cycle urbain et jusqu'à 20 % en cycle mixte (chiffres sous réserve d'homologation).Laà faible frottement permet une utilisation optimale de la puissance, qu'elle provienne du moteur électrique, du moteur essence ou des deux.Pour réduire les frottements, la boîte de vitesses utilise des embrayages à crabots au lieu des bagues de synchronisation conventionnelles pour passer les 4 rapports "ICE" (moteur à essence) et les 2 rapports "EV" (moteur électrique). Pour réduire encore davantage les frottements, la boîte de vitesses n'utilise pas d'embrayage. Tous les démarrages du véhicule sont électriques. Les deux moteurs électriques (le moteur électrique principal et l'alterno-démarreur) sont utilisés en combinaison pour synchroniser les vitesses, offrant une accélération douce et réactive.La boîte de vitesses est contrôlée par un algorithme qui gère les points de passage, la régénération de la batterie ainsi que l'architecture sophistiquée série-parallèle.La motorisation choisit automatiquement entre les différents types d'hybridation possibles (série, parallèle, série-parallèle), en fonction des besoins d'accélération et de puissance, de manière transparente et sans intervention du conducteur.La motorisation offre à tout moment d'une accélération efficace ainsi que de faibles émissions.Le système de gestion du Juke Hybrid pilote la motorisation en fonction de nombreux paramètres dans le but d'optimiser le temps que le Juke passe en mode électrique.Lors des tests, les ingénieurs de Nissan ont atteint jusqu'à 80 % de conduite urbaine en mode électrique, avec de courtes phases hybrides pour recharger la batterie avant de revenir en mode électrique.Le Juke Hybrid. Il peut atteindre jusqu'à 55 km/h en mode électrique, le conducteur profitant ainsi d'une expérience de conduite électrique constante et soutenue.Le système maximise automatiquement le fonctionnement en mode électrique, mais le Juke Hybrid dispose également d'un mode EV (électrique) « forcé » qui peut être actionné par le conducteur lorsqu'il ne veut pas que le moteur essence tourne, comme dans les zones résidentielles, autour des écoles, dans les parkings ou dans les embouteillages. Tant que l'état de charge de la batterie le permet, le mode EV (électrique) « forcé » impose au Juke Hybrid de fonctionner comme un véhicule 100% électrique.Lors des ralentissements, le moteur électrique capte l'énergie cinétique et agit comme un générateur, transformant cette énergie en électricité qui est stockée dans la batterie de propulsion hybride.La fonction « Regenerative Cooperative Brake » associe le freinage régénératif et le freinage à friction traditionnel pour obtenir une sensation de pédale naturelle et une récupération d'énergie efficace. La sensation à la pédale de frein reste constante et intuitive, de sorte que le conducteur n'est pas conscient des ajustements entre les deux systèmes.Le Juke Hybrid dispose d'un, permettant au conducteur de choisir entre les modes Eco, Normal et Sport.Le mode de conduite modifie l'assistance de direction, le fonctionnement de la climatisation et la réponse de la pédale d'accélérateur. Il agit également sur le fonctionnement du freinage régénératif et l'état de charge de la batterie. En mode Sport, la régénération au freinage est réglée à un niveau élevé afin de maximiser la puissance électrique récupérée et ainsi la restituer pour une accélération optimale.Le Juke Hybrid est équipé dude Nissan. Une fois activé, le système e-Pedal step permet de contrôler la progression de la voiture hybride à l'aide de la seule pédale d'accélérateur. Lorsque le pied est levé de l'accélérateur, un freinage modéré est appliqué (jusqu'à 0,15 g) et décélère le Juke jusqu'à une vitesse lente d'environ 5 km/h. Afin de décélérer davantage, il est nécessaire d'appliquer une action supplémentaire sur la pédale de frein. Une action sur la pédale de frein est également nécessaire pour obtenir un arrêt complet.L'utilisation de l'e-Pedal step devient rapidement intuitive et réduit la charge de travail du conducteur en ville. L'e-Pedal step offre une expérience de conduite douce et relaxante, tout en maximisant les possibilités de régénération de la batterie hybride.Le design sportif résolument dynamique du Juke est conservé sur la version hybride. De légères modifications ont été apportées pour optimiser l'efficacité aérodynamique et pour identifier le Juke Hybrid.Le design de la calandre s'appuie sur un motif en mailles et présente une zone d'ouverture plus petite pour optimiser l'efficacité aérodynamique. Cette réduction a été rendue possible grâce aux besoins de refroidissement inférieurs de la version hybride. Des modifications ont été apportées à la carrosserie sous le pare-chocs pour améliorer le flux d'air et un obturateur de calandre a été ajouté, permettant d'ajuster automatiquement le flux d'air en fonction des besoins de refroidissement, réduisant ainsi au maximum la traînée aérodynamique.Le spoiler arrière a été reprofilé pour un flux d'air plus « propre » derrière la voiture Les petits déflecteurs situés sur les passages de roues, devant les roues avant, ont été remodelés et repositionnés pour « nettoyer » le flux d'air, tandis que l'essieu arrière reçoit un carénage qui lisse le flux d'air sous la voiture.Sur le combiné d'instruments, le cadran de droite indique la vitesse et celui de gauche la puissance, l'aiguille passant de « Charge », lorsque la régénération d'énergie est en cours, à « Eco » lorsque la propulsion est électrique et « Power » lorsque le moteur essence et le moteur électrique se combinent. Dans la partie inférieure du cadran de gauche, une jauge indique l'état de charge de la batterie.Une représentation visuelle des flux de puissance peut être affichée sur l'écran de 7 pouces situés entre les deux cadrans, montrant les différents flux d'énergie dans une animation claire facilitant la compréhension sur le fonctionnement du système.Le bouton commandant l'e-Pedal step est positionné dans la console centrale, derrière le bouton du frein de stationnement électrique.Le bouton permettant d'activer le mode électrique se trouve entre deux bouches d'aération centrales. Lorsque les modes e-Pedal et EV sont activés, des rappels visuels apparaissent en bas de l'écran central du combiné d'instruments.Le volume du coffre est de 354 litres, soit une réduction de 68 litres par rapport à la version essence, conséquence du montage de la batterie de 1,2 kWh.Avec les sièges arrière rabattus, le volume offert par le coffre atteint 1 237 litres.Le Nissan Juke Hybrid revendique une consommation en cycle mixte deet des émissions en cycle mixte de(sous réserve d'homologation).