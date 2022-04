La technologie V2X renforce l’intégration des énergies renouvelables et des véhicules électriques

La(V2X)La technologie V2X (Vehicle-to-Everything)etL'une de ces technologies est baptisée V2G (Vehicle to Grid). Elle permet deEn plus de stabiliser le réseau électrique local , l'énergie stockée dans la batterie des véhicules électriques à batterie permet également de l'alimenter, facilitant ainsi la gestion de la demande énergétique durant les pics de consommation et en situation d'urgence.Les véhicules électriques à batterieDans un écosystème électrique fermé, séparé du réseau, un véhicule électrique à batterie est capable d'alimenter une habitation, ce qui permet non seulement de diminuer le montant des factures énergétiques, mais également de réduire la demande sur le réseau électrique local. Cette application spécifique est baptisée(V2H).La technologie(V2B) permet d'utiliser l'énergie stockée dans les véhicules électriques à batterie pour alimenter des bâtiments, comme un immeuble de bureaux.